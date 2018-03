Imanol Arias estrenará en mayo en los Teatros del Canal de Madrid 'La vida a palos'

Imanol Arias estrenará el 5 de julio en los Teatros del Canal de Madrid La vida a palos, un homenaje al poeta, periodista y guionista Pedro Atienza (1955-2014), en el que el actor leonés interpretará al Alcayata, un cantaor en permanente búsqueda del amor.

Arias (1956) iba a presentar mañana en rueda de prensa en Madrid la obra, cuyo estreno absoluto será el 29 de junio en el Teatro Campo Elíseos de Bilbao, pero su oficina de prensa ha cancelado esta tarde el acto, que se celebrará "más adelante". El actor volverá al teatro después de 24 años ausente. La última vez que estuvo en escena fue en Buenos Aires, donde interpretó durante un año seguido la obraCalígula.

La vida a paloses para Arias, según su oficina de prensa, "un legado, un testamento" que le deja un amigo. "He tardado mucho en comprenderlo y en buscarle una solución dramática para que fuera una pieza ese texto, pues no tenía una estructura dramática en sí. Sin tener ni idea de cómo afrontarlo, sí que tenía una enorme sensación de responsabilidad de cumplir lo que se me pidió que prometiera: hacerme cargo de ese texto y ese legado", añade.

El actor, dirigido por Carlota Ferrer, será en escena el cantaor que era el alter ego de Atienza, un hombre en busca permanente del amor ideal, que encuentra en Gioconda; también en Consolación, la mujer que intentó envenenarle; y en la que se casó con él y con la que tuvo un hijo y pasó sus últimos tiempos en Almería.

La vida a palos, en la que José Manuel Mora da forma teatral a los textos de Atienza, se estrenará en agosto y septiembre en Argentina y Uruguay. Por otra parte, esta misma semana se ha conocido que el actor está en trámites de solucionar definitivamente, según distintas fuentes consultadas, su deuda con Hacienda.