Industrias Culturales no encuentra razones para no bajar el IVA del cine

La Unión de Asociaciones de las Industrias Culturales de España, que agrupa a más de 4.000 empresas de la música en directo, cines y artes escénicas, se felicita por la "reducción parcial" del IVA cultural pero "no encuentra razones" para que no se haya ampliado la medida a las entradas de cine. El Consejo de Ministros aprobó ayer, dentro del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, la bajada del IVA del 21 al 10% para los espectáculos en vivo y en directo, como el teatro, los conciertos o los toros, pero no al cine, que sigue en el 21 %. Es, señala la Unión, "un primer paso para que todas las actividades culturales estén gravadas al tipo reducido, tal y como sucede en el resto de países de la zona euro", pero no encuentra "razones objetivas" para la exclusión de las entradas de cine del acuerdo alcanzado entre Gobierno y Ciudadanos para la bajada. La entidad solicita a los dos partidos que reconsideren, durante la tramitación de los presupuestos en el Congreso, la reducción del IVA Cultural también para las entradas de cine.

El presidente de la confederación de productores audiovisuales (Fapae), Ramón Colom,afirmó que no rebajar el IVA al cine afecta fundamentalmente a los exhibidores, pero que su organización lo reclama "por solidaridad" y que descarta que sea una cuestión de venganzas por rencillas del pasado con el sector.