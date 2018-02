Iniciativa para poner en marcha el Barrio de la Música en La Goleta

Por ahora, el Barrio de la Música no es más que papel. Pero ofrece mimbres para, al menos, un debate jugoso. Si apetece, claro.

No hace falta ser un lince para advertir que el mayor peso específico de la marca de ciudad cultural que atañe a Málaga descansa en sus equipamientos museísticos. En lo que se refiere a la música, sin embargo, la atención prestada ha sido considerablemente menor. Más allá del doloroso carpetazo al Auditorio, llama la atención, por ejemplo, el hecho de que Málaga no cuente con una sola Escuela Municipal de Música, fórmula habitual en la mayoría de las ciudades y pueblos de España. Ahora, un nuevo proyecto propone convertir el entorno de La Goleta en todo un Barrio de la Música, con un plan de actuaciones que incluiría la habilitación de una escuela municipal de música, un centro de posgrado, un auditorio y un club, entre otros elementos, a través de la recuperación de edificios históricos abandonados o en desuso de la zona. La iniciativa está ya en manos del Ayuntamiento y tiene garantizado el apoyo de la Unesco para su materialización, que se financiaría con fondos europeos.

La cultura como sostenibilidad ante los retos urbanos del siglo XXI

La documentación aportada en el proyecto del Barrio de la Música presta especial atención a la Nueva Agenda Urbana de la Unesco, de la que extrae conclusiones como la siguiente: "Lo que plantea este organismo es que la cultura no es sólo un factor de desarrollo, sino que en sí misma constituye un pilar de sostenibilidad en cualquier iniciativa que persiga el desarrollo: sin el desarrollo cultural, el desarrollo no es sostenible. De aquí que la cultura no sólo puede (y debe) producir externalidades en el plano de lo urbano, lo económico y lo social, sino que debe plantearse también la cuestión de los retornos, es decir, de la capitalización en beneficio del ecosistema cultural propio de esas plusvalías que afecten al desarrollo ciudadano, a la construcción de la identidad local y a la transversalidad de la cultura". Ésta se considera "tanto social como intergeneracionalmente, a través de su participación protagonista en el proyecto y reforzando las oportunidades creativas capaces de fomentar la vitalidad, habitabilidad y prosperidad de los barrios y ciudades". Precisamente, el Barrio de la Música presenta una ambición integradora, como propuesta de todos para todos, sin distinciones de edad ni de intereses. La oportunidad de regeneración social que podría brindar en una zona tan deprimida es digna de atención.