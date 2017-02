Invitación a la silla de pensar

La ficha 'El juez de línea' Festival de Teatro. Teatro Echegaray. Fecha: 9 de febrero. Compañía: A Rola Producciones. Dirección: Virginia Muñoz y Álvaro Carrero. Texto:Álvaro Carrero. Intérprete: Miguel Guardiola. Aforo: Unas 150 personas.

¿por qué es Miguel Guardiola un actor tan necesario? Porque sabe hacer verdad todo lo que toca, y éste no es precisamente un don compartido por muchos. Ahora que el teatro tiende cada vez más a confundirse con otras cosas que no lo son, es muy de agradecer que salga un señor al escenario y lo deje bien clarito: no, perdonen, esto es teatro. Como las realidades verdaderamente importantes, las más inútiles, no se puede explicar con palabras; pero ante Guardiola uno se siente abrazado por el teatro, protegido por una tradición inconfundible, en la que se sabe a ciencia cierta que nadie nos engaña. El personaje de El juez de línea le viene como anillo al dedo: Guardiola compone a un perdedor conmovedor, alguien que se ha adaptado al medio más agresivo y adverso creyendo, sin más, que hacía lo que era justo. Y lo hace tirando de oficio, de técnica, de recursos, siempre a ras de tierra, sin engolamientos superfluos ni atajos fraudulentos; pero sus mayores armas son el corazón, la entraña, la carne y el espíritu. Hace parecer fácil lo más rematadamente complicado: que el público tenga la impresión de conocer a este tipo de toda la vida.

El texto de Álvaro Carrero es una comedia agria, repleta de matices y de hallazgos en su aparente sencillez formal. El juez de línea es una aproximación a la deshumanización del presente, cuando, por un lado, lo que correspondería por derecho a la especie humana como tal es raro e incluso mal visto; y en el que, por otro, quienes se dedican a sostener el tinglado soportando la rabia de las hienas se ven condenados a vivir camuflados y vergonzosamente tapados con tal de que no se les vea mucho. Con estos mimbres, Guardiola se crece sin levantar la voz más de lo imprescindible, multiplicando la eficacia de cada guiño sin presunción alguna, mandando a paseo al arte dramático y ofreciéndose como artista, insisto, de la verdad entera, por más que ahora sea la postverdad la que esté de moda. He aquí una invitación fabulosa a la silla de pensar. Me pido prime.