Invocación del diluvio

Festival de Teatro de Málaga. Teatro Cervantes. Fecha: 7 de enero. Dirección: Gerardo Vera. Texto: Ernesto Caballero. Intérprete: Concha Velasco. Aforo: Unas mil personas (lleno).

Resulta difícil, de entrada, meterse a ver cualquier cosa relacionada con Juana la Loca y quitarse de la cabeza la asombrosa composición que hace ya cuatro años hizo la actriz Gema Matarranz para la compañía Histrión Teatro en La reina que no quiso reinar. Pero en Reina Juana el protagonismo corresponde a Concha Velasco, que hace, digámoslo ya, un trabajo descomunal, tanto como para llevarse el asunto a su terreno y sobreponerse con holgura a cualquier comparación. Tras la función de ayer en el Cervantes se multiplicaban en los corrillos los comentarios sobre la buena forma de la mujer y su rotunda defensa del personaje durante hora y media, en solitario y a su edad (como si la ejecución brillante de un monólogo fuese una materia prohibida o imposible para actores veteranos; abundan, y de qué manera, ejemplos contrarios a este prejuicio, pero habrá que dejarlo para otro momento); no obstante, donde más y mejores muestras de su talento dejó la Velasco fue en los muchos matices con los que imprimió al personaje una pátina de humanidad auténtica y reconocible. Era ahí, en las casi imperceptibles transiciones que iban del tormento pasional al humor doméstico, sobreponiéndose al ejército de toses que tronaba desde las butacas, donde la intérprete demostró quién mandaba. Y no fue éste un envite menor por cuanto, precisamente, es en los territorios del nuevo historicismo de masas donde la Reina Juana sale perdiendo. Concha Velasco remueve de donde no hay para evitar la impresión de fresco histórico, si bien ante algunos elementos determinantes de la puesta en escena, evidentemente, poco puede hacer.

Y es que esta Reina Juana no escapa del presente revival que traslada al mundo del espectáculo los grandes episodios de la Historia de España. Quien busque ese tono solemne para la feliz inducción pedagógica lo encontrará a raudales. Y es una verdadera lástima: hay otros elementos que corresponden mejor a una posible poética de la escena, pero terminan soslayados (salvo, insisto, los que logra salvar la actriz por empeño propio). Ya en los primeros compases de la función se perciben dos naturalezas en conflicto, como si de una escisión arriana se tratase: comparecen por un lado la Juana persona, una mujer culta, capaz de adjudicarse cierta categoría renacentista por méritos propios, que termina encerrada y sometida a la más estricta soledad; y por otro la Juana personaje histórico, que a cuenta de la obligada confesión en vísperas de su muerte traza un relato de la España de su tiempo, con todos sus protagonistas bien nombrados, casi como si de una lección bien aprendida se tratase: fulano se casó con tal y engendró a tal, y así sucesivamente. En algunos segmentos iniciales parece que la Juana persona gana terreno: el texto de Ernesto Caballero destila una creación grotesca, como corresponde, precisamente, a alguien que lleva tanto tiempo entre rejas después de haber gozado las miles de la sabiduría, el amor y el poder. Hay en esta Juana un cierto carácter anacoreta, como si de un eremita del desierto o de un Próspero shakespeareano se tratase. Sin embargo, no pasa demasiado tiempo hasta que uno tiene la sensación de que Concha Velasco está contándonos la historia de Juana la Loca, Felipe el Hermoso y la madre que los parió a todos. Todo ello reforzado con una dirección convencional, tristona y conforme, que emplea las proyecciones con un caduco sentido de la monumentalidad para, ay, ahogar aún más a la Juana persona.

Así que, en gran medida, esta Reina Juana es la crónica de una gran obra que pudo haber sido y no fue. Si en lugar de tanto empeño didáctico se hubiese aprovechado la oportunidad que brindaba el personaje, una mujer fuera del mundo a la que la historia de España le importa un pimiento, tratada como un animal y que invoca el diluvio con tal de mandarlo todo a hacer puñetas, algo más incómodo y menos previsible, otro gallo habría cantado. Vaya que sí.