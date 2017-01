Isabel Bono, premio Café Gijón de novela, aborda los tabúes familiares

La malagueña Isabel Bono, premio Café Gijón 2016 por Una casa en Bleturge (Siruela), aborda los problemas de familia en la sociedad actual, un "tabú" que para la autora tiene su origen en que "nos echan a vivir con personas a las que hay que querer por narices, y a veces te llevas muy mal". La pérdida de un hijo lleva a un matrimonio a agarrarse a la cotidianeidad para no romperse. No obstante, esta actitud introspectiva supone el abandono e incluso el rechazo de su otra hija, una situación que lleva a la madre a imaginar un lugar para salvarse y que le sirva de refugio: Bleturge.

"Bleturge es un refugio aunque sea un descampado, porque si tú te sientes triste te puedes acompañar con un paisaje o algo que también sea triste y sentirte mejor", explicó la autora, tras señalar que esta idea le surgió de un amigo también escritor que tenía un blog. Bono defendió esta novela como "un libro con una historia pequeña" en el que las acciones del día a día y la convivencia familiar conforman "el paisaje". "La familia es un hilo inagotable, y es verdad que ya lo dijeron todo Shakespeare o Dostoievski, pero yo también quiero aportar mi mirada", reconoció.

Ésta es la primera novela de Bono, quien no obstante reconoce que "esperará a la segunda" para denominarse escritora. De hecho, su modo de trabajo para este libro ha sido diferente al habitual de los novelistas, con un estilo fragmentario y construyendo personajes a raíz de pequeñas conversaciones captadas en la calle. "Ha sido caótica, empecé con fragmentos sueltos que luego tenía que encajarlos, mi mayor miedo era que no encajaran: no quería que fuera a salto de mata. Aún así, todavía no me atrevo a llamarlo novela", apuntó en la presentación del premio.