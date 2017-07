JULIO suena con fuerza

Málaga será durante los próximos días la anfitriona de decenas de artistas que no dejarán indiferente a nadie. Después del gran éxito del Weekend Beach Festival, la Costa del Sol sigue recibiendo a grandes artistas de ámbito nacional e internacional. Todos los gustos musicales se verán satisfechos, desde el rock más clásico, hasta fusiones de pop y flamenco. Y será Franco Battiato, el veterano y prolífico artista italiano, quien inicie el próximo jueves la ristra de conciertos que poblarán las agendas hasta finales de mes.

Cantautor pop, compositor de música clásica y experimental, cineasta, pintor... Franco Battiato, una de las voces más originales de las últimas décadas vuelve a sus 72 años a Málaga para demostrar al público que sigue ampliando sus horizontes, que mantiene su pasión y su inmenso talento musical. Será en la Plaza de Toros (a las 22:00) donde el siciliano inicie su gira en España. Las entradas están a la venta desde 45 a 75 euros.

Del mítico italiano al triunfo andaluz. El próximo 15 de julio, el almenriense David Bisbal presenta su nueva gira Hijos del Mar en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. En este nuevo álbum, con su primer single de éxito Antes que no, y su tema Duele demasiado, dedicado a los refugiados, Bisbal bucea por nuevos estilos sin dejar de lado su esencia. Y los malagueños podrán disfrutarlo a partir de las 22:30 con entradas desde 35 a 55 euros.

Antes de que comience la remodelación de la Plaza de Toros de la Malagueta, la cantante malagueña Vanesa Martín actuará en el recinto. Será el día 22 de julio, con motivo de las Serenatas y de su gira Munay. Este año la artista dará un concierto exento de colaboraciones pero ello no significará que el público no disfrute de otras sorpresas. Además, comenzará a grabar el DVD de su gira en su ciudad natal.

La artista India Martínez volverá a pisar suelo malagueño el 29 de julio aunque esta vez será en el Auditorio Municipal de Benalmádena. La cantante continúa con su tour Secreto, de su mismo álbum Te cuento un secreto. La gira, que comenzó en enero de este año, ya pasó por la capital malagueña el 6 de mayo.

Y si un festival reúne un buen ramilletes de estrellas en estos meses de verano es el Starlite de Marbella, que inicia nueva edición este próximo jueves, 13 de julio. El grupo colombiano Morat serán los encargados de estrenar el evento. Los autores del singleCómo te atreves estarán en un tour por España y volverán al evento marbellí en agosto. Otros artistas latinos se han apuntado al encuentro. El día 14 de julio actuará el cantante y dj Juan Magán y el día 18, el artista Juan Luis Guerra cantará al más puro estilo dominicano. Pancho Céspedes y Pablo Milanés deleitarán al público del auditorio de Las Canteras el 22 de julio.

Pero el Starlite seguirá dando lo mejor. El exitoso cantante y compositor británico Elton John ofrecerá un directo con motivo de su gira Wonderful Crazy Night. El concierto incluirá los mayores éxitos de sus casi cincuenta años de carrera musical y varias canciones de su último álbum. Otros de los artistas invitados al evento musical son Anastacia, que actuará el sábado 15 de julio y Antonio José, el día 29. Pretenders, Miken Erentxun, Carlos Vives y Art Garfunkel completan un cartel bien nutrido que seguirá lleno de música hasta el 26 de agosto. Eso sí, los que pretendían ver a Manuel Carrasco el día 21 y aún no tenían las entradas, malas noticias porque ya está todo vendido.

Otro de los lugares donde la buena música estará presente será en el castillo Sohail de Fuengirola. Los más rockeros no desperdiciarán una ocasión como la que se presenta el 17 de julio, día en el que Sting, ex miembro de la banda The Police, actuará en Marenostrum Music Castle Park. Sting presentará su último disco 57th & 9th, acompañado del guitarrista Dominic Miller, el batería Josh Freese y el guitarrista Ruffus Miller. Este es su primer trabajo después de una década y promete no decepcionar a sus mayores seguidores. Más aún cuando se presenta junto al espectacular violinista Ara Malikian, que presentará su disco La increíble historia del violín, cuyo protagonista es el mismo instrumento. Desde muy joven, Ara llevó su violín a todas partes y, experimentando con él, ha llegado hasta la música rock y pop, siendo la música clásica su género principal.

Otro evento, como el Festival Ciudad de Fuengirola, acogerá a otros maestros de la música como el cantante de pop y jazz Jamie Cullum. El cantante británico actuará en Sohail el 25 de julio. Su último disco, Interlude, está repleto de jazz y muestra una mayor madurez del compositor. Fuengirola espera un mes de julio con muchas recibimientos como La Oreja de Van Gogh, Los Beach Boys, Robe Inisesta y Michael Nyman entre otros fichajes importantes.