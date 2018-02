El Jazz invade la provincia

El jazz invade desde hoy la provincia gracias al XIV Seminario Internacional de Jazz de Alhaurín de la Torre-Málaga, el Festival de Jazz del centro María Victoria Atencia, y los conciertos que tendrán lugar en salas y clubes de la capital, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín y en la Escuela Municipal de Música de Antequera.

El plato fuerte, como en años anteriores, es el Seminario Internacional de Jazz, por el que pasarán artistas aclamados por todo el mundo como Jesse Van Ruller, Francisco Mela, Dena DeRose, Bruce Barth, Vicente Archer, Ralph Moore o Francisco Blanco, según informó la organización del evento en una nota de prensa.

Asistirán alumnos de Suiza, Rumanía, Holanda, Polonia, Portugal y Brasil

También vendrán de distintas partes del globo -Suiza, Rumanía, Holanda, Portugal, Polonia, Brasil y de casi todas las comunidades autónomas de España- los alumnos del Seminario, cuyos profesores -los propios artistas- provienen de instituciones como Berklee College of Music (Boston,EEUU), Conservatorioum van Amsterdam, (Holanda), Prins Claus Conservatorium (Groningen, Holanda), Manhattan School of Music (New York) University of Music and Performing Arts (Graz, Austria). La escuela Municipal de Música de Alhaurín de la Torre acogerá las lecciones.

Francisco Mela será el primero en dar una "master class" el jueves 1 de marzo en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Alhaurín, a las 18:00 horas. Continuarán en el mismo lugar y a la misma hora Dena de Rose, el viernes; Jesse Van Ruller, el sábado; y Ralph Moore y Bruce Barth el domingo, a las 19:00.

Los conciertos acompañarán a las clases durante toda la semana, que comenzarán con la actuación del cuarteto de Fernando Sánchez en la Sala The Hall (Málaga), a las 22:30 horas. Le sigue el quinteto de Jesse Van Ruller en la sala Obí Obá el miércoles, también en la capital, a las 22:00 horas. El jueves le toca el turno al cuarteto de Dena de Rose en el MVA a las 21:00.

El viernes 2 de marzo el cuarteto de Ralph Moore actúa junto con Francisco Mela en el MVA, a las 21:00 horas, al igual que hará Ricardo Toscano en la sala EMMA de Antequera. Por su parte, el cuarteto de Gianni Gagliardi hará lo propio en el Clarence Jazz Club de la capital provincial.

El sábado 3 de marzo la música empieza temprano con la actuación del cuarteto de María García en Alhaurín de la Torre, frente a la Biblioteca Municipal, a las 14:00 horas. Le sigue Francisco Blanco "Latino" en el centro cultural Vicente Aleixandre a las 19:30. El cuarteto de Bruce Barth cierra la jornada junto a Vicente Archer en el centro MVA de la capital a las 21:00.

Las actuaciones llegan a su fin el domingo 4 de marzo con el concierto del combo de iniciación en la plaza de San Sebastián de Alhaurín a las 14:00 horas. Para acabar, el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Alhaurín acogerá una jam session final con Fernando Sanchez, Juanma Nieto, Atsuko Shimada, y profesores y artistas invitados a las 22:30, en un evento con entrada libre hasta completar aforo.

En esta edición se han sumado al carro del Seminario Internacional de Jazz la Escuela de Música Creativa de Madrid, el Jazz Campus de Basilea (Suiza), la AJM, Musikene de San Sebastián y la EMMAT. Colaboran, además, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayto. de Alhaurín de la Torre, Ford Garum Motor, Cadena Ser, Selmer, Gretsch, Tam Tam Percusión, Mafer Música, Armonía, Café Poppys, Clarence Jazz Club y Sala Obí Obá.