Jiménez Fortes: "No me importa hacerme rico, sino dejarme el alma"

Uno de los nombres propios del comienzo de temporada es el del malagueño Saul Jiménez Fortes, torero al alza tras la gran actuación del 25 de marzo en Madrid y también por la notable evolución mostrada en sus formas, en un momento en el que dice: "Me importa más dejarme el alma toreando que hacerme rico". "Antes buscaba avanzar en mi carrera fuera como fuese. No me importaba tanto el cómo si los números eran buenos, ni siquiera si sentía que engañaba a mi ética artística y a mis propios sentimientos. Pero ahora noto que el toreo nace más de dentro de mí, que lo que busco es satisfacerme toreando y satisfacer a los demás", confiesa el propio Fortes.

Valor y pureza son dos virtudes que caracterizan el toreo de Fortes (Málaga, 1980), cualidades que ha ido trabajando y puliendo poco a poco hasta dar lugar a un concepto cada vez más en desuso, especialmente entre la nueva hornada de toreros que, precisamente en ese afán de ir escalando puestos, buscan un toreo más comunicativo con los tendidos, más bullidor y efectista, y menos verdadero."Mi idea es la de ser lo más puro posible. Buscar el toreo de adentro, la transmisión a través de la despaciosidad, la naturalidad y la verdad. No soy de los de los que buscan el aplauso fácil. Los reconocimientos hay que ganarlos siendo lo más auténtico posible. Es verdad que ese es el camino más largo, pero a la vez es el más reconfortante cuando se empiezan a recoger los frutos", dice Fortes.

Y parte del resultado de esa siembra la obtuvo el pasado domingo en Madrid, cuando cortó una oreja de ley a un toro nada claro de Victorino Martín, aunque después acabara cerrándose la Puerta Grande al marrar con la espada otra notable faena al segundo de su lote."Fue una tarde de mucha emoción y satisfacción personal, aunque pinchara al sexto. Sé que esto de la espada forma también parte del aprendizaje y sé también que gracias a haber fallado como lo hice la próxima vez me tiraré a matar con mayor determinación", asegura el malagueño. "Lo importante -añade- es que la valoración de la afición ha sido unánime. Es estremecedor ver la plaza de Madrid, con 14.000 personas ahí metidas disfrutando"