Joey Alexander abre hoy el Portón del Jazz

Hoy viernes arranca el Festival Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre 2017 de la mano de Joey Alexander, joven prodigio del género de sólo 14 años y que iniciará su concierto con su trío a las 22:30 horas en la Finca El Portón, sede habitual del certamen. Previamente, una hora antes, actuará el grupo 23 Collective, dentro del tradicional concurso de talentos que el festival celebra desde hace ya algunos años.

Tal y como recordaron ayer fuentes de la organización, Josiah Alexander Sila, más conocido como Joey Alexander, nació en Denpasar (Indonesia) y aprendió a tocar el jazz con sólo seis años, escuchando álbumes clásicos de su padre. En 2015, a los once años, se convirtió en el primer músico indonesio en figurar en la Billboard 200 con su álbum debut, My favorite things. En 2016 resultó finalista en la categoría de Mejor Álbum Instrumental de Jazz en la ceremonia de los Premios Grammy por el mismo álbum y al Mejor Solo Improvisado de Jazz por su lectura de Giant Steps de John Coltrane. En septiembre de 2016 lanzó su segundo álbum, Countdown, y el 28 de abril de 2017 firmó con gran éxito su primera actuación en el New Orleans Jazz and Heritage Festival, señal de una más que prometedora trayectoria.

Después del concierto de Joey Alexander, el Festival tendrá como otros grandes reclamos en su edición de este año al prestigioso saxofonista Kenny Garret, que vendrá con su quinteto el 28 de julio, y a la joven vocalista de Miami Cecile Mc Lorin Salvant, que hará lo propio el 14 de julio. Cada uno de estos conciertos tendrá un precio de 20 euros por butaca. Para el de Joey Alexander y el saxofonista valenciano Perico Sambeat (21 de julio) el precio es de 15 euros cada uno. Las entradas son numeradas, con la posibilidad de elegir localidad sobre plano, pero sólo para venta anticipada. Para venta en la taquilla del recinto, desde las 20:30, según recordaron también desde la organización, se utilizará un sistema informático que irá asignando automáticamente, por orden de llegada, los asientos a los compradores. Con este cartel, el Portón de Jazz se ratifica como uno de los mejores escaparates del género en Andalucía.