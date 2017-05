Juan Madrid evoca en su nueva novela la memoria de la lucha antifranquista

El escritor malagueño Juan Madrid reivindica la "memoria de la lucha antifranquista" en su nueva novela, Perros que duermen, (Alianza Editorial), que es asimismo un "homenaje" a sus padres, según destacó ayer durante un encuentro con los medios. Esta novela, que abarca desde el Madrid siniestro de la Guerra Civil hasta la actualidad, cuenta la historia del periodista y escritor Juan Delforo, hijo de padres republicanos, quien en 2011 recibe el legado del comisario Dimas Prado, un falangista que le ha protegido. El relato salta a las calles de Burgos en 1938, donde este comisario investiga un asesinato, y de nuevo a Málaga en 1945, cuando el padre del protagonista, Juan Delforo, fue condenado a muerte.

Juan Madrid reconoce que Perros que duermen, que llega a las librerías mañana jueves, tiene algo de "ajuste de cuentas". "Cada novela es una especie de venganza de la gente que se ha reído de ti, de quien dice que no vas a escribir", señaló el escritor, quien en este caso se revela contra el discurso que no es el suyo, que fue "impuesto durante 40 años y que es el dominante hoy". "Los discursos políticos han fracasado pero no como ellos dicen, sino de otra manera. Sin embargo, sigue vigente la lucha por la democracia real y por la conquista de la memoria. No podemos vivir sin esa memoria de lucha antifraquista", afirmó.

Preguntado por el relato de la Transición, el escritor, historiador y periodista está convencido de que fue "un pacto de las élites" con la misma base para "evitar" la posibilidad de las fuerzas de la izquierda, un "falso olvido impuesto" ante el que "no hay discusión posible". Para Juan Madrid, el motivo por el que España sigue votando y aceptando a "un partido corrupto como ninguno" que "hace lo que quiere" es porque existe un "sufrimiento generacional que ha pasado de padres a hijos", por el que los progenitores no querían que sus hijos fueran republicanos para que no les pasara lo mismo que a ellos.

Perros que duermen es, insiste, un "homenaje" a sus padres, un ingeniero que se negó a aceptar los preceptos del franquismo para poder trabajar, motivo por el que durante un tiempo su familia vivió en un entorno de clase baja, y una madre que hablaba de feminismo y del clima de libertad de la Segunda República. Sin embargo, matizó que sus referencias van más allá y se sirve de sus conocimientos académicos como profesor de Historia. No obstante, dejó claro que no ha querido ser "parcial" y de hecho destacó que trata "muy bien" a los personajes falangistas, "igual que al resto". "No son esquemáticos, los esquemas se los dejo a ellos. No hago esquemas de historias que merecen la pena", subrayó. El autor añadió que en sus relatos siempre ha pretendido que se entienda todo y que huye "como de la peste" de la "prosa posmoderna", al tiempo que reivindicó la función de entretenimiento y el realismo, "como propuesta para mirar el mundo".