La Junta estudiará opciones para ampliar el horario del Museo de Málaga en verano

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado que la Junta de Andalucía buscará "una solución que amplíe el horario" del Museo de Málaga en temporada estival, ya que actualmente cierra a las 15:00; aunque ha indicado que será siempre "dentro de la disponibilidad presupuestaria" y una vez se negocie con los representantes sindicales de los trabajadores.

En una visita al Museo de Málaga, ubicado en el Palacio de la Aduana, Vázquez ha indicado que en la Junta "entendemos que las ofertas culturales tienen que ir de la mano de los trabajadores que las hacen posible y este Gobierno es respetuoso con los convenios colectivos que no solo afecta a los museos de Málaga sino al conjunto de la comunidad".

Así, ha indicado que primero "tenemos que ver las posibilidades de mejoras, no estamos cerrados a ninguna opción, pero que lógicamente no será para esta temporada", insistiendo en que habrá que tener en cuenta "las posibilidades presupuestarias" y "entablar un diálogo con los representantes de los trabajadores", negociaciones que aún no han comenzado.

El consejero ha recordado que "el horario de verano era conocido desde la apertura del museo, está puesto en la entrada del edificio, no es una sorpresa ni una decisión del momento", al tiempo que ha destacado que "la obligación de un gobierno es dar un buen servicio publico, estamos dando un servicio que entendemos que es bueno y el Museo de Málaga tiene una excelente acogida con el horario actual".

"Pero, como no somos conformistas, lo vamos a intentar mejorar, pero haciendo las cosas bien, que es dando soluciones con realidades presupuestarias y con el acuerdo de los representantes de los trabajadores", ha indicado, aunque no ha querido dar fecha para adoptar esa solución porque "es una realidad que no se puede improvisar".

Al respecto, ha incidido en que "hay que negociar con los trabajadores, sin los que es imposible adoptar medidas, porque está fuera del convenio colectivo". Sobre el horario más amplio del museo de Almería, ha indicado que "habrá llegado a un tipo de acuerdo distinto con los trabajadores, una posibilidad que tenemos sobre la mesa, que tenemos que explorar".

Respecto a los servicios que faltan por poner en marcha, como el restaurante, ha indicado que "estamos en fase de valoración, que es previa antes de poder sacarlo a licitación". "Estamos en ese camino, nuestro objetivo es dar respuesta lo más rápido posible, pero siempre cumpliendo con todos los plazos y procedimientos que marca la ley", ha afirmado.

Vázquez ha indicado que el Museo de Málaga "es posible gracias al impulso del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero", apuntando que, "después de varios intentos y rechazos del que hoy es presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su etapa de ministro", es una realidad "por el empeño de la ciudadanía de Málaga y también de otras administraciones, en concreto la Junta de Andalucía".

Ha asegurado que esta pinacoteca está gestionada "en virtud de la apuesta de la Consejería de Cultura con la provincia de Málaga", significando que la Junta de Andalucía "tiene una política cultural distinta al Ayuntamiento de Málaga". "Somos dos administraciones de signo político distinto y en la cultura se nota de verdad", ha manifestado.

En este sentido, el consejero ha explicado que el Gobierno andaluz "entiende que el patrimonio tiene que ser gestionado desde lo público, que no es el caso del Ayuntamiento de Málaga, que toda la gestión museística se hace a través de la privatización o externalización".

Además, ha manifestado que el Gobierno andaluz "hace una apuesta cultural importante, pero al mismo tiempo también respeta el derecho de los trabajadores". "Frente a un modelo donde hay opacidad, precariedad laboral y se priman los museos franquicias; nosotros hacemos una apuesta de verdad por la puesta en valor del patrimonio cultural para todo el disfrute de los ciudadanos", ha dicho.

El consejero de Cultura ha asegurado que "si hoy Málaga es una ciudad de los museos es porque hubo una administración que fue la Junta de Andalucía que inició esa apuesta por conciliar las posibilidades del turismo y de la cultura".

"La cultura y el turismo de la mano hacen mucho más fuerte y atractivo el destino turístico de Málaga y la Junta de Andalucía lo supo ver y en virtud y en el impulso del Museo Picasso inició una trayectoria que a día de hoy es una realidad", ha manifestado.

Málaga, ha dicho, "tiene hoy muchos atractivos para venir no sólo por el turismo sino por la importante oferta cultural que ofrece", recordando que "el Museo Picasso es el más visitado de Andalucía, con lo cual Málaga es un centro de referencia de la cultura en virtud de esa apuesta que hizo en su día la Junta de Andalucía".