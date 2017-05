Kenny Garret y Cecil McLoren, estrellas del Portón del Jazz

La plaza de San Sebastián de Alhaurín de la Torre fue el escenario en la noche del jueves del acto de presentación del cartel artístico y el programa del Portón del Jazz, uno de los encuentros más importantes del género en Andalucía, nacido en 1997 y consagrado ya como una de las citas imprescindibles del calendario cultural veraniego en la provincia. El concejal de Cultura, Mario Pérez, y su directora técnica, Toñi Cordero, fueron los encargados de descubrir el cartel anunciador, que lleva el sello inconfundible de José Antonio Diazdel, con quien el ciclo está vinculado desde la primera edición. En lo que a la música corresponde, el festival tendrá como grandes reclamos este año al prestigioso saxofonista estadounidense Kenny Garrett, que vendrá con su quinteto, el 28 de julio, y a a joven vocalista de Miami Cecile McLorin Salvant, el 14 de julio. Cada uno de estos conciertos tendrá un precio de 20 euros por butaca.

Completarán el elenco artístico del ciclo el nuevo niño prodigio del jazz internacional, el pianista indonesio Joey Alexander, de solo 13 años, cuyo concierto será el 7 de julio, y el saxofonista y flautista valenciano Perico Sambeat (21 de julio), que ya ha participado en varios festivales y como profesor en el Seminario Internacional de Jazz de Alhaurín de la Torre. Estos dos recitales costarán 15 euros cada uno.

Como grandes novedades de esta edición, se celebrarán durante el mes de julio varios conciertos gratuitos en diferentes zonas de la localidad para divulgar entre los vecinos este género musical y, además, se estrenan las entradas numeradas, con la posibilidad de elegir la localidad sobre plano, sólo para venta anticipada. Para venta en la taquilla del recinto, a partir de las 20:30 horas, se utilizará para un sistema informático que irá asignando automáticamente, por orden de llegada, los asientos a los compradores. Y por quinto año consecutivo, de forma previa a los conciertos principales, actuarán en la plaza Maestro Jardinero Antonio Romero los grupos participantes en el concurso de nuevos talentos. Las entradas podrán adquirirse a partir del día 16 de mayo, bien de forma presencial en la Finca El Portón (de lunes a viernes de 10 a 13,30 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 11 a 14 horas) y en la propia web del Portón del Jazz.

Kenny Garrett, a quien el público malagueño pudo ver en 2012 en el Teatro Cervantes de la capital en un memorable concierto, grabó en 1984 su debut en solitario, Introducing Kenny Garret, con la firma Criss Cross, y después dio el salto a firmas de primera línea, como Atlantic Records y Warner Bros. Con ellos grabó discos como Prisoner of Love, Black Hope y Happy People. En 2006 fue nominado a un Grammy por su obra Beyond the Wall, y en 2010 logró el Grammy al Mejor Álbum Instrumental por el disco en directo que lanzó en conjunto con la Five Peace Band. En 2016 publicó su cuarto disco con Mack Avenue, Do Your Dance!, en el que experimentó con gran variedad de ritmos bailables,como el hip-hop, el funk y el latin jazz.