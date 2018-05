Kodama y Borges se reencuentran a través del tiempo en La Térmica

El escritor argentino Jorge Luis Borges vuelve a verse a través del tiempo y el espacio con su viuda, la también escritora y traductora María Kodama en la exposición Borges & Kodama: infinito encuentro, que acoge La Térmica de la capital malagueña hasta el próximo 8 de julio. La muestra es un recorrido a través de 51fotografías por la relación que ambos mantuvieron y es preludio de La noche de los libros.

La exposición funciona como una "metáfora" de las obsesiones de Borges -como los laberintos- y su literatura, explicó ayer en una rueda de prensa la comisaria de la muestra, Cristina Carrillo; acompañada por Kodama, quién destacó el humor y la vitalidad del literato.

Es uno de los pocos escritores que pudo ver su obra instalada mundialmente"

Las fotografías de la muestra pertenecen principalmente a los archivos personales de Kodama -también presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges-, imágenes que ella misma tomó durante los viajes que realizó con su amado por Egipto, Japón, Venecia, el Valle de Napa, Turquía o Andalucía, entre otros lugares. Instantáneas de grandes profesionales argentinos como Alicia D'Amico, Amanda Ortega y Eduardo Comesana completan la sala junto las del laberinto de Borges -el jardín realizado por el arquitecto Randolph Coatey- cedidas por la Fondazione Cini de Venecia. Además se proyecta la película Borges: el eterno retorno (1999), dirigida por Patricia Enis y Fernando Flores.

Para Kodama es difícil quedarse con una fotografía en concreto, pero le llama la atención una realizada por Fernidinando Scianna en Venecia, en la que ella aparece con una pose peculiar junto a Borges. "Estábamos hablando con Borges y me preguntó si lo quería y dije: tengo que pensarlo, porque detrás de mí hay un caballero muy interesante. Y yo no me di cuenta que él estaba sacando fotos, sino no estaría yo en esa pose y me divierte mucho", explicó. Otra que señaló fue la tomada en una universidad norteamericana durante Halloween, donde iban disfrazados. Borges se escondía tras una careta de lobo y al entrar en la fiesta donde estaban todos los estudiantes comenzó a decir "Homo homini lupus" -el hombre es el lobo del hombre- mientras perseguía a los alumnos y éstos huían de él como si le tuvieran miedo. "Era una persona que tenía el ánimo siempre dispuesto a divertirse", recordó.

La viuda también destacó los principios del erudito. Cuando la Universidad de Chile le quiso reconocer con un doctorado recibió una llamada desde Suecia en la que le ofrecieron que renunciara a acudir al país, gobernado entonces por el dictador Pinochet, si quería obtener el Premio Nobel. "Le agradezco muchísimo, señor, esto que acaba de decirme, pero hay dos cosas que no puedo permitir: sobornar o dejarse sobornar", respondió Borges. Su mujer le preguntó si no quería pensárselo y él le dijo: "¿Usted lo pensaría? Sabe que no. Sigamos leyendo. Punto de la historia".

"Todavía, si se puede, lo amé más, porque no le importó nada y jamás traicionó sus principios", afirmó Kodama, al tiempo que señaló que la presencia de Pinochet en el acto de imposición del doctorado era una cuestión protocolaria que se daba en todos los países con las grandes figuras.

Borges era consciente de su éxito pero humilde. "Es uno de los pocos escritores que pudo ver su obra instalada mundialmente en lo más alto. Pero él nunca creyó en eso. No es una persona que se vanagloriaba de lo que hacía, nunca. Y por eso se exigía todo el tiempo para escribir", detalló su viuda.

Kodama consideró que ambos estaban predestinados a encontrarse, como afirmaba el escritor. Él recibió una educación según "unos principios éticos muy fuertes que han ido desapareciendo" marcados por personas del siglo XIX; mientras que a ella la crió su padre, quién creció en Japón bajo unas reglas similares a las que le inculcaron a Borges. Aunque ambos son agnósticos él creía en la reencarnación y le aseguraba a su amada que ambos se habían conocido en una vida anterior y volverían a hacerlo en otra, algo en lo que Kodama se mostró muy convencida.