Letras que ordenan una mente inquieta

Hace dos años desempolvó un viejo portátil de la buhardilla y, aunque ya inservible, quiso rescatar su disco duro. Estaba lleno de ideas para videojuegos que le surgieron cuando tenía 14 años. Entre esos archivos encontró uno con el nombre de Dead Rivals. Volvió a releerlo, a disfrutar y a emocionarse con la imaginación que derrochaba aquel ambicioso proyecto apocalíptico con los zombies como protagonistas. De ahí surgió la idea de Reyes inertes, una novela negra de ciencia ficción para un público adulto. En tres meses y medio de trabajo, se convirtió en el segundo libro publicado del joven marbellí Miguel Lima Gómez. Su síndrome de Asperger, más de dificultarle, le hace sumamente prolífico y en la escritura ha encontrado el modo de poner orden a su mente inquieta.

"Yo antes era una persona llena de pensamientos rumiantes, negativos y, debido a mi autismo, tiendo a darle vueltas a cosas o eventos que normalmente no son más que puras nimiedades", reconoce Miguel Lima. "Escribir me permite evadirme de esos pensamientos nocivos, ya que la tarea de crear un libro exige una gran concentración", agrega y subraya que, en definitiva, "supone una forma de relajación". Justo hace un año que presentó Un dios tangible. Ahora, no solo tiene otro más en el mercado, sino que ha escrito dos nuevas novelas Locura en Nueva Sodoma y Un dios volátil, "más varios manuscritos que aún he de darles forma, y eso sin hablar de la plataforma wattpad, donde subo relatos y obras", explica el escritor, que hace las prácticas del Ciclo de Grado Superior Administración de Sistemas Informáticos en Red mientras busca trabajo como informático.

Escribir me permite evadir pensamientos nocivos, ya que exige una gran concentración"Miguel Lima GómezEscritor

Reyes inertes toma elementos del conocido género Z (zombi), pero cambiando las tornas. El libro parte de una premisa. Qué pasaría si los zombis actuasen como sociedad y los humanos como horda, es decir, un cambio de rol respecto a otras historias del género. "He disfrutado mucho el proceso creativo y ha llegado a emocionarme en infinidad de ocasiones", apunta el joven autor. "Lo que ofrezco en este libro es una mezcla de varios géneros y una visión distinta y adulta del apocalipsis zombi, donde hay espacio para las intrigas políticas, las conspiraciones, las operaciones militares y un largo etcétera", añade Lima.

Esta segunda novela guarda relación con la anterior pero no argumental. Ni siquiera, como comenta su creador, aparecen personajes o lugares de Un dios tangible. "La relación entre ambas se basa en el uso del mismo hongo a modo de combustible; la orceca", dice Lima. Mientras en la primera era un elemento combustible usado en armas y naves espaciales, en Reyes inertes cumple la función de mantener sedados los instintos primarios de estos caníbales. "No comparten historia, pero se podría decir que comparten multiverso", reconoce el escritor, que el verano pasado, al tiempo que promocionaba su primera novela, se sumergió de lleno en la elaboración de ésta.

Para no repetirse, buscó una forma narrativa nueva y si primero utilizó una cuenta regresiva, en esta ocasión "he incluido citas que explican la historia del mundo y los saltos de escena tienen una estructura similar a las transiciones de los cómics". Y así, dedicándole cuatro o cinco horas diarias, ha visto la luz un libro que llega para confirmar el nacimiento de un escritor. Las ventas de Un dios tangible asegura que han sido positivas. "Estoy muy contento con el resultado y la proyección que he conseguido gracias a mi primer libro", confiesa Miguel Lima. Ahora toca echar a andar su Reyes inertes, del que ofrece en su blog los tres primeros capítulos de forma gratuita para motivar al lector a comprarlo.