El pasado 12 de septiembre, la malagueña Marta Rosillo dio un paso más para hacerse hueco en su gran pasión: la música. Con su primer sencillo Inevitable, la artista no ha parado de promover su canción (con videoclip incluido) cada vez más escuchada.

-¿El lanzamiento de su primer singleInevitable ha sido simultáneo, se ha lanzado en España, Perú, Ecuador y Miami, ¿cómo se lleva un estreno tan a lo grande?

-La verdad es que si me detengo a pensarlo me tiemblan un poco las piernas, ¡es increíble! Que Inevitable suene desde tantas partes del mundo es algo que hay que aprovechar y disfrutar, por supuesto. Llevar mi música a diferentes países es algo con lo que siempre he soñado y no puedo estar más feliz.

-¿Cuándo comenzó este proyecto? ¿Qué tal con el productor y los músicos?

-Este proyecto comenzó a principios de este año, en una reunión de amigos músicos. Me comentaron la idea de grabar un sencillo, algo bonito y así ha sido. Tenía muchísimas ganas de hacer algo así y finalmente hemos conseguido algo muy lindo. El compositor y productor del tema es Antonio Ferrara, alguien a quien tengo muchísimo cariño por lo especial que hace todo lo que toca. Tiene una sensibilidad especial que ha sabido transmitir a este tema.

-¿Cómo ha sido la experiencia de ponerse detrás de micrófonos y cámaras para grabar el videoclip de su primer single? ¿Ha hecho algo parecido antes?

-La grabación del videoclip ha sido algo único. Fuimos a Cádiz a grabarlo y allí terminé de enamorarme de esa tierra; su luz, su gente y sus calles. Los chicos de la productora Montape lograron que me sintiera súper segura delante de las cámaras, fue realmente divertido. Nunca había hecho algo así antes, quizás algo casero pero nunca tan profesional. Ya quiero volver a repetir y muy probablemente sea en un sitio al otro lado del charco; no puedo desvelar más, que no me dejan.

-Antes de esta nueva etapa, ¿qué hacía Marta Rosillo? ¿Dedicaba mucho tiempo a la música?

-La música me ha acompañado durante toda mi vida; siempre ha sido un pilar fundamental. He dedicado tiempo a componer algún tema, alguna actuación en directo entre amigos y clases de canto. He estudiado Publicidad y esta ha sido siempre mi profesión; ahora tengo que compaginar ambas cosas.

-¿Qué solía cantar? ¿Ha actuado antes en directo o colaborado con alguien?

-He cantado de todo, a mí lo que me echen. He tocado todos los palos, por ejemplo, de pequeña pertenecía a una coral. También he grabado coros para grupos locales de flamenco, pop, etc. He actuado en directo en locales pequeñitos de Málaga, Granada y otras ciudades de Andalucía.

-Tiene bastantes admiradores en las redes sociales, ¿qué les ha parecido su primer single?

-Estoy impresionada con la aceptación que ha tenido el single. Quiero y cuido mucho a mis seguidores en las redes sociales y todo ese cariño me lo están devolviendo en forma de mensajes de apoyo, buenos deseos y ánimo. Me dicen que llevan el tema en el coche o mientras salen a correr; ¡para mí eso es increíble! Realmente sin ellos esto no sería igual.

-¿Con qué adjetivos describiría su primer sencillo Inevitable? ¿Es así Marta Rosillo?

-Inevitable es un tema muy optimista, cargado de amor y felicidad. Quiero que quien lo escuche lo haga con una sonrisa en la cara y que se le olvide durante 4 minutos cualquier problema. Yo me considero una persona bastante vital y positiva y eso es lo que quiero transmitir con mi música. Adoro las baladas y creo que tienen una fuerza increíble, pero mi primer sencillo necesitaba que fuera más animado, que tuviera un estribillo alegre y que se quedara en la memoria.

-En breve vuela a Miami a promocionar su single, ¿cuáles son sus expectativas?

-Sí, cruzamos el charco para llevar Inevitable a Miami. Vamos a hacer una pequeña gira de medios por allí, que nos vayan conociendo. En Miami suele gustar mucho este registro, el género pop latino y por eso lo hemos elegido como parada obligatoria. Mi intención es que guste y que quieran escuchar más.

-¿Qué planes le esperan estos próximos meses?

-Los próximos meses vienen fuertes y yo encantada. En noviembre tenemos gira de medios en latinoamérica (Ecuador, Perú, Costa Rica, La Habana, etc.) y en diciembre tendré el placer de actuar en el Teletón por la Vida de Guayaquil, donde todo lo recaudado va destinado a centros de rehabilitación infantil, algo súper bonito y especial. Tenemos muchas cosas entre manos y la verdad que estoy muy contenta con todo lo que está pasando.