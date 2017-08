Luces, cámara y acción, la ciudad como plató

Los escenarios de las películas, los anuncios o los videoclips son cada vez más sorprendentes para nuestra visión. A veces el croma puede ser el causante de las mejores escenas pero otras veces, las tomas cuentan con un escenario real. La película Toro o la serie El Ministerio del Tiempo ha contado con Málaga para ser la ciudad que esté detrás de las cámaras en sus rodajes.

Reservar un escenario y rodar en él no es nada fácil y de estos trámites se encarga la Málaga Film Office. Su director, Juan Antonio Vigar, se ocupa de la negociación y la tramitación de los rodajes. "Para gestionar un rodaje, hay un trabajo de meses", asegura el director de la Film Office.

Según, los últimos datos de la institución, el 2016 fue un buen año de para Málaga, obteniendo una inversión superior a 2 millones cien mil euros. De 502 proyectos que se atendieron, 216 llegaron a realizarse, un 13,3% más que en 2015. El primer semestre del 2017 también tiene buenos resultados: se atendieron 257 y se realizaron 102, y la Film Office lleva de inversión casi un millón de euros. "Se espera que el segundo semestre sea más positivo", afirma Vigar. Además, estos rodajes suponen para la ciudad un crecimiento de la riqueza en el sector audiovisual (trabajo para productoras locales) y en el turístico (hoteles, transporte, etc.)

España es el país que más rueda en Málaga, con 159 proyectos, seguido de Reino Unido con 15 y Alemania con 11. Una gran producción del país británico es Black Mirror, serie de Netflix que filmó algunas secuencias en la antigua cárcel.

La publicidad es el tipo de producción más demandado en la capital de la Costa del Sol, con un 66% de los rodajes finales, seguido de programas y series para la televisión y la web.

En cuanto a grandes producciones nacionales en el 2016, destacan los largometrajes El berrido de los silencios (que continuó rodando a principios de este año)y El Último Unicornio. A nivel internacional, se rodó la película holandesa Silk Road. Las series también tienen su cabida, como la producción de Televisión Española, El Ministerio del Tiempo que rodó en el Jardín Botánico de la Concepción, entre otras. "Estamos trabajando en otra serie que no puedo desvelar porque no se ha cerrado el acuerdo pero sería para varias temporadas", afirma Vigar. Los programas de televisión también muestran su interés en la ciudad malagueña. Amores perros para Cuatro, Yo amo mi mercado de Canal Cocina y Andaluz de la A a la Z y Salud al día de Canal Sur han sido los últimos en pisar suelo malagueño para sus proyectos. Asimismo, programas internacionales han rodado en la capital como Trust me, I'm a Doctor y Fugitives para la BBC.

La música también tiene sus trabajos audiovisuales. Chambao, Juanito Makandé y Pablo López eligieron Málaga en 2016 para rodar sus videoclips.

La Film Office trabaja codo con codo con las áreas municipales y cuenta con el máximo número de colaboraciones para gestionar lo más rápido posible los permisos de rodaje. Para rodar la película Toro en 2015, se tuvo que cortar la Alameda Principal para rodar una persecución policial. Esto conlleva unos gastos importantes y la presencia de todo el equipo de producción, de los trabajadores de la Film Office, además de contar con seguridad y recursos para comunicarse con otras áreas. Además de Juan Antonio Vigar, la institución de cine de Málaga cuenta con el trabajo de la coordinadora, Rocío Verdes, la encargada de los permisos de rodaje, Belén Carrasco y la encargada de la web y la promoción exterior, Triana Van den Eeden.

La plantilla de la Film Office se ocupa de atender a los productores, darles información, estudian sus proyectos, ven su viabilidad, hacen el traslado de información para solicitar los permisos y redactan cartas de apoyo al Ayuntamiento para informarles. Después está la parte in situ, en el que se está presente en el rodaje para cualquier necesidad. Gracias a sus trabajos, Málaga puede presumir de aportar cultura también a través del cine y las series.