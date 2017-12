Macaco, Green Valley y We The Lion, confirmados para el Weekend Beach

Macaco, Fyahbwoy & Forward Ever Band, Ill Niño, Sidecars, Green Valley, Boikot, Huecco, Sub Focus, We The Lion, Antílopez y Arco, entre otros, actuarán en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, que tendrá lugar del 4 al 7 de julio. La organización informó ayer de que un total de 17 "nuevas y eclécticas" actuaciones que aportarán "aire fresco" a un cartel que es uno de los "más atractivos" de los festivales veraniegos.

El cantante y compositor Macaco, que prepara nuevo disco para 2018, es uno de los primeros nombres en sumarse al festival que junto a Arco y Huecco darán "sabor a ese estilo que tanto gusta" en el festival, el mestizaje y la fusión. Además, estará la banda internacional bosnia Dubioza Kolektiv y su ska mezclado con reggae y música popular bosnia "dará mucho juego". El rap y el hip hop también estarán presentes con la participación de artistas como Fyahbwoy & Forward Ever Band, y Green Valley, que promocionará su último lanzamiento disco grafico en la playa de Torre del Mar.

El rock y metal serán protagonistas con los artistas internacionales como Ill Niño, grupo residente en Estados Unidos y formado por miembros de Guatemala, Brasil, Venezuela, Perú, México y República Dominicana y "fenómenos nacionales de alto voltaje tan queridos" como Boikot. Un poco "más suaves vestidos de ese rock tierno incandescente que tanto gusta y de rabiosa actualidad llegarán Sidecars que se unirán a este lado de la calle más salvaje", según los organizadores. El pop y el indie estará presente con el grupo We The Lion que con su indie-folk "han traspasado fronteras y actuarán como una de las grandes sorpresas de esta edición". Los españoles Antílopez, los creadores del "chiripop absurdo depresivo", también actuaran en este festival.