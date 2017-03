Málaga, esa Dulcinea que se cuela entre sus arterias coronarias

Porque Málaga, aseguró, "es una ciudad que empieza a dejar de oler a after sun para oler a cultura de verdad, de la seria" y pidió que el malagueño, sin dejar su espíritu crítico para poder mejorar, saque músculo, porque "estamos al principio de un camino lo mejor está por venir". Antonio Banderas se reafirmó como una persona que siempre ha utilizado el corazón para la toma de sus decisiones. "Soy intuitivo, no he pensado mucho, más bien he trabajado apoyándome en el corazón", dijo al auditorio. Ese mismo corazón que se infartó en enero, con el que tuvo un desencuentro, "pero ahora hablamos todos los días y nos estamos haciendo amigos otra vez", bromeó. "En estos dos meses he visto a todas las personas a las que quiero y en las arterias coronarias, entre sístole y diástole está Málaga como mi Dulcinea particular", reconoció el actor emocionado. Y más aún lo hizo cuando su hermano, Chico, como le dice, subió al escenario para entregarle la Biznaga honorífica.

"En agosto del 80 cogió un tren a Madrid y se marchó de Málaga pero siempre la llevó en el corazón", comentó el hermano del actor. "Es actor, director, guionista, productor, diseñador pero para mí lo mejor es su faceta humana porque es excepcional como persona y mi mejor amigo", concluyó. Con una gran foto de familia con todos los premiados se cerró la noche de Banderas y, con ella, el 20 Festival de Málaga. Cine en Español. Un certamen que fue ampliamente agradecido por los que subieron a recoger biznagas. "Gracias por ofrecer este espacio para compartir historias pequeñas pero que nos mueven", apuntó el equipo de Julia Ist, ganadora de ZonaZine. "Nunca se da un premio de la crítica a una comedia, estáis francamente perturbados en Málaga", bromeó Víctor García León, director de Selfie. Lolita, que acudió a entregar un premio, apuntó que "veo el Festival cada vez más grande, más coherente" y a ella se sumaron muchos que festejaron la apertura al cine Iberoamericano que ha marcado un año "tan referencial" para el certamen, como dijo su director, Juan Antonio Vigar. Leonardo Sbaraglia se volvió a emocionar al recibir el premio al Mejor Actor y Nathalie Poza, cuando tuvo en sus manos la biznaga como Mejor Actriz. "Los trabajos que parece que te van a arrancar el alma son los que más te dan", afirmó la protagonista de No sé decir adiós.

Anoche nadie tuvo que despedirse, porque esto no acaba, porque el cine continúa y ya hay fecha para la próxima cita. Del 13 al 22 de abril de 2018 se celebrará la edición número 21 de un certamen que sigue insistiendo en convertirse en lugar de referencia para el sector.