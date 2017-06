Mano a mano con las musas en el 2.0

La aparición en la escena malagueña de La Cochera Cabaret en su sede de la Avenida de los Guindos vino a demostrar que otra programación cultural era posible. La iniciativa enteramente privada orquestada por el actor Salva Reina y los suyos, dispuestos a abrir un hueco que en realidad buena parte de la ciudad venía reclamando desde hacía tiempo, abrió una brecha fuera del centro de Málaga con una sala para música y teatro de feroz cariz independiente pero lo suficientemente diversa como para que los más distintos públicos pudieran considerarla suya. Tan quijotesco empeño prestó en un principio especiales energías a hacer de La Cochera Cabaret un elemento de consumo frecuente por los vecinos del barrio, paso a paso, con promociones y acuerdos con los comercios de la zona; pero el espacio no tardó en ganarse a los aficionados de diversas orillas, en virtud de una programación única, propia, reconocible, familiar, marca de la casa: no todo, ciertamente, estaba dicho aquí en lo que a organización de espectáculos se refiere hacía un lustro. Hoy, La Cochera Cabaret es la casa cotidiana de la escena musical y teatral local, pero también un escaparate de preclara fidelidad en cuanto a la convicción alternativa e independiente, con toda la ambición a la hora de apuntar alto. Precisamente, dice mucho a favor de la filosofía del equipamiento el concierto que sus responsables han organizado para celebrar su quinto aniversario; una cita destinada a brindar una de esas raras ocasiones en que Málaga parece una ciudad distinta, más abierta, más cosmopolita, más en el mundo.

Será mañana miércoles a las 22:00 cuando comparezcan en el escenario de La Cochera Cabaret, dentro del cartel de Málaga in Black, dos estrellas del jazz contemporáneo adscritas a la consideración de la más feliz revelación, tan lejos como cerca del mainstream pero, sobre todo, portadores de esa rara maestría para cuya mayor degustación hay que apartar las distracciones efímeras y ejercer de cazatesoros. Xantoné Blacq es un cantante, teclista, productor y compositor nacido en Lagos (Nigeria) en 1974 al que los más holgazanes etiquetadores han querido señalar para la posteridad como el teclista de Amy Winehouse. Pero Blacq es mucho más, un genio representativo del último jazz que hunde sus raíces en la tradición africana y que supera con mucho los meros criterios de la fusión para propiciar una música, sencillamente, favorable al alma, según la senda de otros maestros como Richard Bona. Blacq ha dado buena cuenta de su talento en sus dos álbumes publicados hasta la fecha, To the Heavens & Beyond (2006) y Revelations (2011), y además de la malograda Amy Winehouse ha prestado sus servicios a figuras como Mark Ronson, Candi Staton, Jessie J, Randy Brecker, Tom Browne y Nigel Kennedy. Especialmente requerido por el sector discográfico de la última world music en su faceta de productor, Blacq también ha actualizado la mejor escuela del funk con nuevas mezclas de clásicos como Earth, Wind & Fire. Por su parte, el batería y percusionista francés Tony Match ha facturado tres discos en solitario: Tony Match's Lounge Sessions Vol. 1 (2008), A Better Place (2009) y Biodivercities (2012), además de otros trabajos grabados como miembro de formaciones como Paul Jackson Trio, Soul G y Generations. Además, en su faceta de músico de sesión ha tocado para Richard Galliano, Rick Margitza, Charlie Haden, Kurt Elling y Gonzalo Rubalcaba. Xantoné Blacq y Tony Match presentarán así mañana en La Cochera Cabaret su proyecto 2.0. La posibilidad de disfrutar de un concierto de esta altura en el barrio es para no perdérsela.

Fue durante la grabación de un disco del Paul Jackson Trio en 2014 cuando los dos artistas coincidieron en el estudio y contemplaron la posibilidad de seguir poniendo en marcha proyectos por su cuenta. De aquellas sesiones nació 2.0, una deslumbrante muestra de la evolución del jazz contemporáneo especialmente eficaz en su intención global, como puente entre Europa y EEUU pasando por África y ahora con Málaga como epicentro.