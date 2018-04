Manuel Alcántara, un "magnífico" candidato para el Premio Cervantes

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer que Manuel Alcántara sería un "magnífico" candidato para el Premio Cervantes 2018, instando al jurado a que "se ponga a ello". Así se pronunció minutos antes del comienzo del acto de entrega de las Encomiendas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que recibieron Manuel Alcántara y la familia de Antonio Garrido, reconocido a título póstumo. "Hay una ley no escrita en el Cervantes, y es que un año se lo conceden a un escritor hispanoamericano. En 2017 ha sido el escritor Sergio Ramírez", recordó, resaltando que "este año toca un español, y estoy seguro de que Manuel Alcántara será un magnífico candidato".

En este punto, subrayó que "de momento, con esta Encomienda, el Gobierno va a reconocer todo lo que ha hecho y todo lo que nos ha hecho disfrutar". Al igual, explicó, que Antonio Garrido, quien "desgraciadamente ya no está con nosotros". "Este acto implica el reconocimiento del Estado y todos los españoles, pero también el afecto que tienen los malagueños a Antonio Garrido y Manuel Alcántara", manifestó. La Orden Civil de Alfonso X el Sabio premia a las personas físicas y jurídicas y a las entidades, tanto españolas como extranjeras, que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional.

Así, se "reconoce a quienes han contribuido a hacer de España un país mejor, con su esfuerzo, con su talento, y con su amor por la cultura", expresó Méndez de Vigo, indicando que "esta Orden Civil congrega a un muestrario de los grandes hombres de la historia de España, que han hecho avanzar a nuestra nación, en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la innovación". En cuanto a Antonio Garrido, el ministro de Cultura destacó su "gran labor de promoción cultural", que "no era simplemente el fruto de su vocación política de servicio a la sociedad, sino una natural extensión de su pasión por la cultura". "Tanto en el ámbito educativo como en el ámbito político, la suya fue una vida de acción. Una vida de entusiasmo. Una vida ejemplar y de servicio, a su gente, a su tierra, a la cultura española", valoró.

Además, recordó que fue Premio de Periodismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, Góngora de Oro de la Real Academia de Córdoba, Caballero de la Orden del Quijote de Estados Unidos, Caballero de la Orden del Cister, Académico Correspondiente de la Real Academia de San Telmo, Académico de Número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y Académico Correspondiente de la Real Academia Española.

Por su parte, la esposa de Antonio Garrido, Sonia Hurtado, quien recogió el reconocimiento, aseguró que "habría estado tremendamente orgulloso de haberlo recibido en persona". Así, destacó que fue su "profesor y maestro en casi todo y hasta el final", enseñándole a tener "fuerza, coraje y dignidad ante la adversidad más extrema". "Me he dado cuenta -expresó emocionada- de que ese mismo respeto y admiración es general", indicó. Alcántara, "lleno de gratitud" por el reconocimiento, afirmó que "Málaga exagera conmigo". "Me consta -dijo- y a todos" que "me queda muy poco tiempo", explicando que quiere "aprovecharlo y ponerme a la disposición de todos vosotros, todos los que abarcáis aquello que seguimos llamando España".