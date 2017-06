Marbella se despide de David Delfín

Familiares y amigos dieron ayer su último adiós al diseñador malagueño David Delfín con un caluroso aplauso en la puerta de la iglesia de la Encarnación de Marbella, en pleno casco antiguo de la ciudad, donde tuvo lugar el funeral. Los restos mortales del modisto llegaron a la localidad cerca de las nueve de la noche del pasado domingo desde la capilla ardiente del Museo del Traje de Madrid, su ciudad de adopción, donde tuvo lugar una multitudinaria despedida. La de ayer, en cambio, tuvo un carácter íntimo, más familiar. El coche fúnebre llegó a la plaza de la iglesia poco antes de las cinco de la tarde, donde ya lo esperaban sus familiares, su madre y hermanos abrían la comitiva, seguido de amigos de su infancia así como miembros de su equipo técnico, pero también vecinos anónimos de El Barrio, la zona de Marbella donde se crió, que quisieron arropar a sus allegados en este día. También acudió a su funeral una de sus ex parejas, Gorka Postigo. "Era una persona maravillosa", comentaba uno de sus amigos, conmocionado aún por el fallecimiento del artista tras una larga lucha contra el cáncer.

"Me decía la madre esta mañana que David ha tenido dos despedidas: una la de David Delfín, en el Museo del Traje de Madrid, y otra la de David Domínguez, el chico que se crió en Marbella, ciudad que está en la base de muchas de sus creaciones no solo en el mundo de la moda sino en el resto de las artes que ha desarrollado", manifestó ayer al alcalde, José Bernal, quien también acudió al funeral acompañado por el concejal de Turismo, Javier Porcuna, entre otros miembros de la Corporación municipal. "La ciudad está agradecida por todo lo que ha hecho y todo lo que ha creado y también por haber llevado el nombre de Marbella por todos los rincones donde él llevaba sus creaciones. Y que no le quepa duda a nadie que ese compromiso que adquirió David con Marbella, la ciudad lo adquirirá eternamente con él", aseguró el edil, quien estudia llevara a cabo un homenaje póstumo tras consensuarlo con los familiares, como dedicar su nombre a un espacio público de la ciudad.

Aunque nació en Ronda, el diseñador ceció en Marbella desde los tres años

Tras el funeral, los restos mortales del artista textil partieron en un coche fúnebre repleto de coronas de flores, una de ellas dedicada de parte de la familia Bosé, hasta el cementerio Virgen del Carmen, donde fue incinerado.

Aunque nació en Ronda, el conocido diseñador se trasladó a Marbella junto a sus padres a la edad de tres años, donde dio sus primeras puntadas, hasta que a los 18 años se lanzó a la gran manzana madrileña a cumplir su sueño. El también Premio Nacional de Diseño de Moda 2016, falleció el pasado sábado a sus 46 años de edad, víctima de un cáncer que le fue diagnosticado en enero de ese mismo año. Aunque fue operado unos meses después desafortunadamente no fue posible extirparle uno de los tumores cerebrales que padecía, por lo que tuvo que seguir con el tratamiento, según declaró el propio creador malagueño en una entrevista. Entre otros premios, también ha sido galardonado hasta en dos ocasiones con los premios de la revista Shangay Express en 2003 y 2007. Aunque sin duda uno de los momentos más comentados de su carera fue su debut en la Pasarela Cibeles en el año 2002.

Las redes sociales también se volcaron con la muerte del diseñador a lo largo del fin de semana tras conocer la noticia. Entre algunas otras personalidades de la moda y el espectáculo, el actor Santiago Segura escribía en su cuenta que "conocí a David Delfín cuando se ganaba la vida poniendo copas, siempre me alegró su triunfo en el mundo de la moda. Muy apenado por su muerte". Por su parte, el cantante Miguel Bosé, se refería a él como "mi amigo, mi compañero, mi hermano, mi inspiración. Adiós David, mi delfín. Dale un beso muy grande a Bimba cuando la veas". Se da la circunstancia de que la sobrina del cantante, Bimba Bosé, quien falleciera en enero de este mismo año, era una de las mejores amigas de Delfín. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP) escribía: "El creador ya está con su musa. Se ha ido David Delfín, un artista original, completo y tremendamente creativo. Te echaremos de menos". Aunque sin duda una de las despedidas más emotivas en las redes sociales ha sido la de su actual pareja, Pablo Sáez, quien compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se puede ver acariciando el brazo y la mano del diseñador.