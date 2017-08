María Barranco y Pepón Nieto buscan "divertir" con 'La comedia de las mentiras'

El vodevil regresa esta semana a la 63 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con una obra escrita por Pep Anton Gómez y Sergi Pompermayer, basada en textos de Plauto y en el que la protagonista es la mentira como recurso dramático para hacer reír. La comedia de las mentiras se estrenará mañana en el Teatro Romano de Mérida con un elenco de actores en el que muchos, como María Barranco, Canco Rodríguez, Raúl Jiménez o Angy Fernández actúan por primera vez en el escenario emeritense, por lo que dijeron sentirse nerviosos y muy emocionados. Se trata del penúltimo estreno teatral del festival de Mérida, una comedia inédita que ofrecerá diez funciones, del 9 al 15 y del 18 al 20 de este mes, en la que también actúan Pepón Nieto, Paco Tous y Marta Guerras.

El director de la obra, Pep Anton Gómez, explicó que La comedia de las mentiras "es un texto de nueva creación que al mismo tiempo no lo es", ya que ha sido escrito después de hacer un repaso a toda la obra de Plauto. Esto ha permitido crear una obra diferente, pero que al mismo tiempo "es un bonito paseo" por la obra del gran comediógrafo romano, por lo que se pueden descubrir adaptaciones de Pseudolus, La comedia de la olla, Miles Gloriosus o El Mercader.

Durante dos horas, los responsables de este montaje pretenden llenar de risas el graderío del Teatro Romano de Mérida con esta alocada historia de enredos y mentiras alrededor del amor, un "vodevil grecolatino" apto para todos los públicos, apuntó Pep Anton Gómez.

El coautor y director de la obra expuso también que ha querido abordar con este trabajo "el tema de la verdad y la mentira y esta obsesión que tenemos últimamente porque la verdad es lo auténtico y la mentira no, cuando yo creo que las cosas no son tan claras". Por ello, indicó que la gran verdad de la obra es que "no hay cosas absolutas" y que "la parte más cómica es la tesis de que a lo mejor en un momento dado una mentira nos puede hacer felices a todos y nos puede salvar de una mala situación".

Pepón Nieto, que ya cosechó un gran éxito hace dos años en el Teatro Romano con Eleunuco, dirigido también por Pep Anton Gómez, destacó que este nuevo montaje es una comedia festiva muy del estilo del anterior con la pretensión de divertir al público "sin ganas de aleccionar".

El director del festival, Jesús Cimarro, se felicitó de que "la carcajada" en La comedia de las mentiras tome el relevo de La Bella Helena, un musical que fue visto hasta este domingo por más de 12.300 personas en las cinco funciones que ha tenido.