'El autor' de Martín Cuenca, favorita para los Premios Feroz con ocho nominaciones

El largometraje El autor, de Manuel Martín Cuenca, consiguió ayer ocho nominaciones a los premios Feroz que concede la Asociación de Informadores de Cine de España (AICE) en la categoría de largometrajes, mientras La casa de papel y El ministerio del Tiempo, en series, han coincidido con cinco. El listado de los nominados fue leído por los actores Paula Echevarría y Julián López, que será presentador de la gala de los Feroz, el próximo 22 de enero en el Complejo Magariños de Madrid.

Los premios Feroz, que se conceden en categorías de drama y comedia, han nominado en ocho categorías a El autor, de Manuel Martín Cuenca; Verano 1993 (Estiu 1993), que aspira a competir por el Oscar, con siete; La llamada y Verónica, con seis; No sé decir adiós, con cinco, y Handia, con cuatro. Le siguen Abracadabra, El bar, Fe de etarras y La librería, con tres nominaciones; Incierta gloria, Morir, Pieles y Selfie, con dos y con una nominación cada una Muchos hijos, un mono y un castillo y Tierra firme. Handia, El autor, No sé decir adiós, Verano 1993 (Estiu 1993) y Verónica competirán por el premio al Mejor drama, mientras Fe de etarras, Selfie, Abracadabra, La llamada, Muchos hijos, un mono y un castillo y Tierra firme lo hará en el apartado de Mejor comedia.

En televisión compiten como mejor serie dramática La casa de papel, Estoy vivo, El Ministerio del Tiempo, Sé quién eres y La zona, y como mejor comedia Allí abajo, El fin de la comedia y Vergüenza. Por número de nominaciones, La casa de papel y El Ministerio del Tiempo consiguen el mayor número, con cinco, seguidas de La zona y Vergüenza, ambas con cuatro; Estoy vivo y Sé quién eres, con dos, y con una Allí abajo, El fin de la comedia y Las chicas del cable.

El presidente de la AICE, Pedro Vallín, señaló que la semana que viene se darán a conocer los nominados a mejor documental y a la película especial, que los informadores consideran que hubiera merecido una mejor suerte comercial. Asimismo, se dará a conocer el nombre del que será el quinto ganador del Feroz de Honor, que poseen hasta ahora José Sacristán, Rosa María Sardá, Carlos Saura y Chicho Ibáñez Serrador.

A mejor director han sido nominados Aitor Arregi y Jon Garaño por Handia; Isabel Coixet por La librería; Manuel Martín Cuenca por El autor; Carla Simón por Verano 1993 (Estiu 1993) y Paco Plaza por Verónica. El premio L'Oréal Professionnel a la mejor actriz protagonista de una película se lo disputarán Marian Alvarez por Morir; Laia Artigas por Verano 1993 (Estiu 1993); Sandra Escacena, por Verónica; Núria Prims por Incierta gloria; Natalie Poza por No sé decir adiós y Maribel Verdú por Abracadabra. El mejor actor protagonista se dilucidará entre Santiago Alverú por Selfie; Javier Cámara por Fe de etarras; Andrés Gertrúdix por Morir; Javier Gutiérrez por El autor; y Antonio de la Torre por Abracadabra. Como actriz de reparto han sido nominadas Adelfa Calvo, por El autor; Anna Castillo, Gracia Olayo y Belén Cuesta por La llamada y Lola Dueñas por No sé decir adiós. Los actores de reparto considerados para el premio han sido Juan Diego por No sé decir adiós; Bill Nighy por La librería, Jaime Ordóñez por El bar, Oriol Pla por Incierta gloria, Antonio de la Torre por El autor y David Verdaguer por Verano 1993 (Estiu 1993).

En cuanto a las series, competirán al mejor protagonista Malena Alterio y Javier Gutierrez por Vergüenza, Ursula Corberó y Alvaro Morte por La casa de papel, Aura Garrido y Hugo Silva por El Ministerio del Tiempo, Eduard Fernández y Alexandra Jiménez por La zona y Blanca Portillo y Francesc Garrido por Sé quien eres.