Martín Cuenca: "Sólo Almodóvar sabe si podrá rodar el próximo año"

El cineasta Manuel Martín Cuenca afirmó ayer en Málaga que el éxito de un filme como El autor no garantiza rodar el siguiente, porque "solo hay un director en España que sabe que va a financiar y hacer una película el próximo año seguro sin dificultad, que es Pedro Almodóvar"."Eso supone una radiografía de lo que es este país", ha afirmóen Martín Cuenca, antes de participar junto a la actriz Adelfa Calvo en el ciclo de Encuentros con Directores de Cine organizado por la Fundación Unicaja, con al proyección de El autor que acogió el Cine Albéniz.

El director de Caníbal indicó también que los premios "son un hermoso reconocimiento de un trabajo del pasado", pero "más allá de eso no significan nada, por desgracia, no dan ninguna continuidad y hay que volver al tajo y volver a picar piedra", En este sentido, explicó que ha terminado dos guiones y ahora se encuentra "en la preciosa fase de la financiación", cuando se piensa que después de una película como El autor será "más fácil" pero se encuentran "siempre las mismas dificultades". "No se puede contar nada porque se maldice, pero uno de los dos proyectos es muy ambicioso, pequeñito como mis películas pero ambicioso", adelantó. También lleva tres años rodando un documental sobre Pablo Ibar, el ciudadano de origen español condenado a muerte en EEUU cuyo juicio se va a repetir por quinta vez.

Al preguntársele por la anunciada bajada del IVA por parte del Gobierno, afirmó que "es es como un maltratador que le dice un día a su pareja que va a dejar de pegarle y que le dé las gracias".