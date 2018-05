Diego Medina Poveda, Premio Manuel Alcántara de Poesía

El escritor Diego Medina Poveda es el ganador de la vigésimo sexta edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara, dotado con 6.000 euros, con el poema Contrapicado, elegido entre los 1.025 textos presentados, según el fallo del jurado dado a conocer ayer. El poeta Álvaro García, que ha presidido el jurado, admitió en el acto de lectura del fallo su "sorpresa" por el hecho de que "un autor tan joven escriba algo tan perfectamente nítido y tan equilibrado entre emoción y contención" y añadió que "el lenguaje es el que ha logrado lo sublime". El ganador "pone la cámara de la palabra en contrapicado y ve algo muy sencillo que no es sencillo de escribir", según García, que explicó que en las deliberaciones del jurado hubo "una discusión bastante reñida hasta el final, porque había al menos tres poemas que merecían este premio".

En el caso de Contrapicado, el poema suscitó entre los miembros del jurado "sobre todo un sentimiento de que algo muy sencillo, dos personas que se besan en lo alto de un edificio, puede ser la base de una emoción no complicada, pero sí urdida por el lenguaje". "Lo sublime es lo que se eleva, y estas personas que se elevan por el amor en la literatura están elevadas por el lenguaje. Si no hay un lenguaje capaz de salvarlos, aislarlos y ponerlos entre paréntesis de la atrocidad del presente, no hay manera de que poéticamente se emocione, y aquí hemos visto versos que son inmortales porque no se puede decir mejor", agregó García.

Diego Medina Poveda (Málaga, 1985) es licenciado en Filología Hispánica y cuenta ya con varios galardones por su obra poética.