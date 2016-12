Teatro Clásico de Sevilla se suma a la celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes con Don Quijote en la patera, una obra galardonada en el Festival de Almagro que se representará en el Teatro Cánovas de Málaga el 21 y 22 de enero. La compañía, aclamada por montajes como La Estrella de Sevilla o Hamlet y un "ejemplo en la comunidad autónoma", como valoró el responsable de la programación de los teatros de la Consejería de Cultura, Manuel Llanes, "porque no es fácil mantener desde lo privado ese nivel de gestión y conseguir esos resultados artísticos", firma aquí su segunda producción destinada al público familiar tras Julia. Un viaje teatrástico.

Para esta nueva alianza de Teatro Clásico de Sevilla con Alfonso Zurro, el dramaturgo pensó en traer a los personajes de Alonso Quijano y Sancho Panza al presente. "Don Quijote siempre ha sido uno de mis libros de cabecera", confiesa el autor de A solas con Marilyn o En el monte del olvido, que mantiene en esta aventura la actitud del caballero "deshaciendo entuertos, peleando con gigantes y luchando por causas perdidas", pero el hidalgo y su escudero afrontarán una situación inesperada: gracias a "las malas artes del Sabio Frestón, los dos acaban en una barquichuela en medio del Mediterráneo, sin saber que están en otro tiempo", expone este salmantino afincado en Sevilla, que plantea la acción en dos escenarios, el mar y el vientre de una ballena.

En esta obra, Zurro ha procurado hacer "una propuesta con bastantes lecturas, una primera para niños, otra para un público más juvenil y otra para adultos". Este Quijote enfrentado a la injusticia se medirá aquí con algunas "realidades muy crudas" de la actualidad. "Creo que no debemos cerrarles los ojos a los chavales ante lo que está ocurriendo", señala el dramaturgo, que no obstante añade que "este montaje es un juego, un divertimento. Lo que queremos es que la gente pase un rato estupendo". Y las cuestiones que se abordan, continúa Zurro, se tratan desde la sutileza. "No damos lecciones", matiza, "porque entonces eso no sería teatro. Una obra es algo más sofisticado que lo que el profesor le cuenta al niño en clase. Nosotros metemos al espectador en un mundo metafórico".

Pese a ser uno de los autores más sólidos de la escena andaluza -o precisamente por ello-, Zurro concibe el teatro como una experiencia colectiva donde el creador del texto no tiene la última palabra. "Si los directores de hoy adaptan a Shakespeare, retocan sus obras, ¿por qué no se va a hacer lo mismo con los escritores actuales? Los textos son literatura dramática, no una puesta en escena. El teatro se termina sobre el escenario. Y en este caso, quienes han pulido esta obra son Antonio Campos, el director, y los actores".

Campos ha ideado "una propuesta escénica muy estética, una plástica muy poética y minimalista, muy visual, que resaltara la labor de los intérpretes y la obra en sí". Para el director, el trabajo del reparto "parece muy sencillo, pero hay una gran complejidad técnica detrás de lo que hacen".

Desde la ironía y la imaginación, Don Quijote en la patera conecta con ese objetivo que lleva años fijándose la compañía, el de celebrar un legado cuya riqueza no se aprecia en toda su magnitud. "Hace mucho que oímos que los clásicos son aburridos, pero nosotros nos propusimos cambiar esa visión: en los clásicos está todo. Con Julia, un viaje teatrástico, queríamos acercar ese mundo a los más jóvenes, una línea que continuamos con este espectáculo", asegura el actor, aquí limitado a las tareas de productor, Juan Motilla.

En esta ocasión integran el reparto Javier Berger, en el desafío de encarnar al Quijote; Juanfra Juárez, que interpreta a Sancho Panza, y Javier Centeno, que se desdobla en varios personajes y que se volvió "loco" por "la posibilidad de jugar" que le facilitaba ese material. "Pero a pesar de todo ese juego ensayamos con el mismo rigor con el que se hace una obra para adultos. Hay, si acaso, una búsqueda del gag, pero no caemos en los tópicos de otras propuestas infantiles", advierte Berger. Como ocurría en el Quijote original, la risa no está reñida aquí con una mirada honda y compasiva hacia la condición humana.