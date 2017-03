Méndez de Vigo a Carmen Thyssen: "Nadie tiene un trato fiscal favorable"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, recordó ayer respecto a un hipotético "tratamiento fiscal favorable" a la baronesa Thyssen en contraprestación por la cesión de su colección privada que en España "nadie" disfruta de algo así. Méndez de Vigo aseguró tras el Consejo de Ministros a preguntas de los periodistas que el Gobierno "se ha enterado por la prensa" del contenido de "un almuerzo" de Carmen Cervera, viuda del barón Thyssen, con periodistas en el que ésta habría asegurado que pretendía "una exención fiscal total" y que esa sería una de las condiciones para prorrogar la cesión de su colección a España. "No tengo ninguna constancia oficial", aseguró Méndez de Vigo sobre los deseos de la baronesa, que también habría anunciado a los periodistas mencionados su intención de vender Caballos de carreras en un paisaje (1894), un cuadro de Degas de su colección que se exhibe en el Museo Thyssen de Madrid.

Sobre una pretendida reclamación de la baronesa del cumplimiento de un "acuerdo" de 1999 por el que tanto ella como su esposo estaban exentos de tributar en España, Méndez de Vigo subrayó que "la baronesa sabe" que en España "nadie" tiene "tratamientos fiscales favorables", "y todos somos iguales ante la ley". El ministro recordó que el pasado 31 de enero "hubo una conversación con la baronesa Thyssen y hablamos de darnos otro plazo -hasta el próximo 30 de abril-. A mí la baronesa nunca me ha planteado ninguna petición económica. La he leído en la prensa, no he recibido ninguna petición", reiteró. Cultura, dijo, "está al habla con sus abogados" y la voluntad es "llegar a aun acuerdo" sobre una colección de 429 cuadros que están en el Thyssen en virtud de un préstamo de 1999 "sin contraprestación" y que desde 2000 se ha ido prorrogando. "Esta es la colección de la baronesa, no la del barón, que desde 1993 es propiedad del Estado", precisó.