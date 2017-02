Miguel Pérez abre puertas al piano romántico con su nuevo disco, 'Siroco'

Lo de la fecha de lanzamiento no es que vaya con segundas, es que tiene toda la intención: el pianista y compositor malagueño afincado en Fuerteventura Miguel Pérez publicará su nuevo disco, Siroco, el próximo 14 de febrero, porque su objetivo es compartir una experiencia romántica. Con tan ventoso nombre, Pérez rinde homenaje a la Fuerteventura en la que ejerce de profesor y a Lanzarote a través del jaloque que sopla entre ambas a modo de enlace natural, una historia de amor "que he empleado como metáfora de la historia de amor que estoy viviendo en el presente". De modo que sí, que Pérez quiere ponernos a todos tiernos con Siroco, reinvención definitiva del piano romántico grabada en los estudios Mercury Galilea de Bormujos, mezclada por Héctor Pérez en Mundo Sinfónico y producida por Adolfo Langa. Quienes busquen la complicidad perfecta para los arrumacos en pareja podrán hacerse con el disco el día 14 a través de la web www.miguelperez.es y a partir del 1 de abril en las diversas plataformas digitales.

Más allá de la inspiración amorosa, Miguel Pérez, músico bien conocido en Málaga dada su afición a tocar los más diversos palos (desde el jazz hasta las marchas procesionales), continúa con Siroco la línea sostenida en anteriores discos como Biotza (2010), Oporto (2013) y Amanay (2015): una producción exclusivamente para piano arrimada a las lecciones minimalistas de maestros contemporáneos como Michael Nyman y Ludovico Einaudi, con quienes Pérez dialoga en un fecundo tú a tú. No obstante, el malagueño apunta que, como diferencia esencial, y dada la calidad sentimental del punto de partida, "Siroco es el disco más emocionante que he hecho, pero también el más sincero, el más de verdad. Expresa lisa y llanamente lo que me mueve por dentro, sin injerencias de ningún tipo". En cuanto a la posible definición de un romanticismo musical marca de la casa, preguntado por su preferencia entre Mahler y Tchaikovsky, el pianista responde: "Mi idea del romanticismo es distinta de la mera catalogación histórica. Para mí, Bach fue uno de los primeros músicos románticos y siempre ofrece un aprendizaje necesario. Nyman y Einaudi pueden ser también considerados músicos románticos". Eso sí, Pérez apunta que, desde que empezó a publicar sus obras como compositor al piano, sus referentes ya no son los mismos: "Algunos de mis primeros modelos me parecen hoy infantiles. Pero ya no pienso en influencias. Lo que quiere es expresarme de manera honesta".

Con una hermosa ilustración del artista malagueño José Luis Puche en la portada, Siroco tendrá su presentación en primavera en Lanzarote y Fuerteventura y posteriormente Miguel Pérez hará lo propio en directo en Málaga. Love is in the air, nunca mejor dicho.