Modulación tradicional irlandesa para un estilo único en el rock

Nacida en la pequeña localidad de Ballybricken, próxima a la ciudad de Limerick (suroeste de Irlanda), Dolores Mary Eileen O'Riordan destacó muy pronto por su capacidad como cantante para modular sus cuerdas vocales y alternar graves y agudos, en un estilo tradicional irlandés que ella acopló con éxito al pop/rock/grunge de The Cranberries. Teclista y guitarrista también, estuvo casada con el empresario musical Don Burton, vinculado al grupo británico Duran Duran, pero se separaron en 2014 tras casi 20 años de matrimonio, durante el que tuvieron tres hijos.

En su Limerick natal, Dolores conoció a finales de la década de los años 80 a los otros tres músicos con los que formaría The Cranberries, Feargal Lawler (batería), Mike Hogan (bajo) y Noel Hogan (guitarra). Tras unos comienzos frustrantes, la banda llegó a cautivar a millones de personas en los años 90, década en la que publicaron sus legendarios discos Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993) y No Need To Argue (1994).

En la segunda mitad de los noventa, su estrella fue decayendo hasta llegar al quinto álbum Wake Up And Smell The Coffee (2001) y a la desbandada del grupo dos años después para desarrollar sus carreras en solitario. Durante ese periodo, O'Riordan publicó como solista dos álbumes, Are You Listening? (2007) y No Baggage (2009), sin el mismo éxito.