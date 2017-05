El 'Monumento de amor' de Juan Ramón y Zenobia sale a la luz

"Quiero que de este amor, único en mi vida, quede algo perdurable, además de mi dolor...". Así hablaba Juan Ramón Jiménez a Zenobia Camprubí en una carta en 1915, en la que mostraba su deseo de escribir un libro sobre este gran amor. Su proyecto ve ahora la luz con el título de Monumento de amor. Editado por la Residencia de Estudiantes, acaba de publicarse este libro Monumento de amor, con el título del proyecto que ideó Juan Ramón y que nunca pudo ver en vida. Años después Ricardo Gullón publicó algunas cartas sueltas de Zenobia, y ahora, tras años de intenso trabajo, sale a la calle

Se trata de un volumen, con edición de María Jesús Domínguez de Sío, que reúne 727 cartas y 55 poemas, ocho de ellos inéditos, que se completa con los retratos de ambos, Juan Ramón y Zenobia, hechos por ellos mismos. Estas cartas estaban en el Archivo de Puerto Rico del poeta y Zenobia y fue Carmen Hernández-Pinzón, sobrina nieta del de Moguer y heredera de la familia, quien las encontró en un viaje que hizo en 1995.

"Me encontré este material que tenía guardado y me traje fotocopias de las cartas, pero era un galimatías, algunas de ellas estaban sin fecha. Así es que ha sido un trabajo muy complejo, sobre todo, el que pertenecía a la primera etapa de la relación. A partir de la boda todo era más fácil", explica la propia Hernández-Pinzón. Monumento de amor es muy especial para la familia del autor de Diario de un poeta recién casado porque fue el último proyecto en el que trabajó Hernández-Pinzón, con su padre, el sobrino de Juan Ramón, quien no lo pudo ver publicado en vida y quien "tenía la obsesión de dejar claro que la relación del poeta con Zenobia fue un gran amor, y no como se ha dicho en algún caso". "Le molestaba que se dijera que tuvieron mala relación, o que Juan Ramón incluso le hubiera maltratado. Ella fue una mujer muy inteligente y liberal, y si hubiera habido el más mínimo problema, se hubiera divorciado. Estuvieron hasta los últimos días muy enamorados. El dejaba cartas escritas para ella incluso para que las leyera cuando él no estuviera", argumenta Hernández-Pinzón.

Para Juan Ramón, Zenobia fue todo desde el momento que la conoció en 1913, aunque ella al principio tuvo reticencias, al igual que su familia, pero tras tiras y aflojas, encuentros y desencuentros, se casaron en Nueva York, en 1916. Cuando él contaba con 34 años y ella 28. A partir de ese momento, se iniciaba una bella historia de amor, de compromiso y de compenetración intelectualidad, que se prolongó durante cuatro décadas.

En agosto de 1915 Juan Ramón escribe a Zenobia: "Aunque nos muramos, ya viejos, los dos, el impulso espiritual de nuestro amor vivirá siempre en el mundo, como una flor inmortal que volviera cada primavera. Zenobitilla". Y el 24 de diciembre de 1915 Zenobia escribe a Juan Ramón: "Yo procuraré siempre ser una buena mujer para ti, con lo cual quiero decir todo lo que en mí quepa de útil para ti, para ayudarte a ser valiente, para no ser una carga y para empujarte siempre para arriba en todo lo que alcancen nuestras almas. Quiero que te refugies en mí contra toda desilusión y contra lo mediocre y mezquino de la vida".

"Los dos nos hicimos el uno al otro de nuevo y nuestro amor ha sido mejor en la vejez que nunca. Ahora, si quieres vivir para mí, vamos a dedicarnos los dos a ordenar tus papeles lo mejor que podamos", vuelve a escribir Zenobia en una carta fechada el 12 de enero de 1952.