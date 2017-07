La Mostra reconocerá la carrera de Jane Fonda y Robert Redford

La actriz estadounidense Jane Fonda y su compatriota, el actor y director Robert Redford, recibirán el prestigioso León de Oro a toda una carrera cinematrográfica de la próxima Mostra de Venecia, según anunciaron ayer sus organizadores.

La entrega del galardón tendrá lugar el viernes 1 de septiembre en el Palacio del Cine del Lido veneciano, antes de la proyección fuera de concurso de la película Our souls at night, una producción de Netflix protagonizada por los galardonados.

El 1 de septiembre se hará la entrega y se proyectará 'Our souls at night'

El director de la Mostra, Alberto Barbera, describió a Fonda, Oscar por Klute (1972) y Coming Home (1979), como "una de las mayores protagonistas de la escena cinematográfica internacional" que "ha demostrado una incesante capacidad de reinventarse".

Y destacó su "existencia marcada por pasiones intensas, vivida bajo el lema de la independencia de toda forma de conformismo, con una generosidad conmovedora y vulnerable", como activista política y social, "sex symbol", escritora e icono feminista.

Sobre Redford, el director del certamen cinematográfico dijo de él que, además de un "narrador excepcional", es un "actor instintivo y al mismo tiempo reflexivo, dotado de una escrupulosa atención por el detalle" y destacó su "combinación de rigor, inteligencia y gracia".

Our souls at night, que será distribuido por la plataforma Netflix este año, narra la historia entre la viuda Addie Moore (Fonda) y su vecino Louis Waters (Redford), dos desconocidos que pese a la cercanía no han mantenido contacto durante décadas.

La edición 74 del Festival Internacional de Cine de Venecia se desarrollará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre y un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening otorgará los premios entre las películas a concurso, que se conocerán el próximo 27 de julio.