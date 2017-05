Muere Chris Cornell, la voz de Soundgarden y pionero del 'grunge'

Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y más tarde de Audioslave o Temple of the Dog, murió a los 52 años en debido a causas que aún se desconocen tras ofrecer un concierto en Detroit. Según Europa Press, el portavoz de la Policía de dicha ciudad contempla la posibilidad de que fuera un suicidio. El representante del músico, Brian Bumbery, reconoció ayer que el fallecimiento fue "repentino e inesperado". Cornell nació en Seattle en 1964 y formó parte importante de la efervescencia de la escena musical que en los años 90 culminó en la explosión del grunge. El músico había fundado con otros compañeros Soundgarden en 1984, banda que acabaría disolviéndose en 1997 después de haber cosechado un gran éxito. No alcanzó una popularidad tan enorme como la de Nirvana y Pearl Jam, pero discos como Louder than love,Badmotorfinger y sobre todo Superunknown, su trabajo más conocido y el más exitoso en cifras de venta, publicado en 1994, distinguieron al grupo como uno de los más sólidos y personales de aquel numeroso pelotón al que aportaron contundentes dosis de hard-rock con gotas de Black Sabbath envueltas en el sonido y las formas crudas y melódicas de la época. En 2001 se unió a tres antiguos miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave.