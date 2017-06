El Museo de Málaga seguirá cerrado por las tardes esta temporada

A las 15:00 seguirán cerrándose las grandes puertas de madera del Palacio de la Aduana hasta el 15 de septiembre. Al menos de momento, la Junta de Andalucía no prevé cambios en el horario de verano del Museo de Málaga, que se hizo efectivo el pasado viernes 16 de junio. Antes de poder ampliar la franja de apertura, la administración regional -gestora de la pinacoteca- tendría que llegar a un acuerdo con los trabajadores y estudiar la viabilidad presupuestaria para hacer frente a esta nueva situación.

"Tenemos que ver posibilidades de mejora, no estamos cerrados a ninguna opción pero lógicamente no será para esta temporada, tenemos que negociar con los sindicatos y trabajadores de la Consejería de Cultura", afirmó ayer el recién estrenado consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. El consejero reiteró que el horario de verano era conocido desde la apertura del museo y que se informa de él a los visitantes en la entrada, además de en su página web. "No es una cosa sobrevenida, una sorpresa, una decisión del momento sino algo que ya estaba fijado en el calendario de actividades del museo", agregó Vázquez. Eso sí, tras la reacción generada por otras instituciones, ciudadanos y personalidades de la cultura, el consejero apuntó que "se da una realidad que se puede valorar, estudiar y que de hecho estamos haciéndolo, pero es una realidad que no se puede improvisar". Subrayó que hay que negociar con los trabajadores y sin el acuerdo es imposible adoptar medidas porque están fuera del convenio colectivo. "Una administración tiene que ser respetuosa con lo que firma y hay un convenio colectivo que hay que respetar", señaló al tiempo que afirmó que empezarán "a trabajar para buscar fórmulas que permitan un servicio más amplio para la ciudadanía y el turismo".

Tenemos que ver posibilidades de mejora, no estamos cerrados a ninguna opción"

Aunque no sólo se tratará de llegar a un acuerdo con representantes de los trabajadores y sindicatos. Igual de necesario será saber si hay capacidad presupuestaria para que la pinacoteca pueda abrir durante las tardes de verano. "Si no hay presupuesto es imposible hacer nada y hay que tener en cuenta el importante esfuerzo que está haciendo la Junta en materia de Cultura en Málaga", indicó Vázquez. Sin querer dar fechas porque "después se incumplen expectativas y se generan frustraciones", el responsable político trazó un esbozo del calendario de actuación. "Primero vamos a ver distintas posibilidades que hay sobre la mesa, vamos a ver la disponibilidad presupuestaria y luego entablar un diálogo y una negociación con los representantes de los trabajadores". Igualmente apuntó que el museo "tiene una excelente acogida con el horario actual aunque se puede mejorar y vamos a trabajar en esa línea". Para Vázquez la obligación del Gobierno andaluz es "dar un buen servicio público y que creemos que es bueno pero como no somos conformistas lo vamos a intentar mejorar, pero haciendo las cosas bien, dando soluciones con realidades presupuestarias y con el acuerdo con el representante de los trabajadores", reiteró.

En cuanto a los servicios pendientes, el consejero apuntó que "estamos en la fase de valoración en el caso de la cafetería y el restaurante, una fase previa antes de poder sacar la licitación de las instalaciones".