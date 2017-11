El Museo Picasso volverá a batir su récord de visitas a final de año

El pasado 27 de octubre, en la presentación del programa expositivo del Museo Picasso para 2018, el consejero andaluz de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, indicó ya, aunque aún con la boca pequeña, que el centro apuntaba a un nuevo récord de visitas en el corriente 2017. Entonces, al director de la pinacoteca, José Lebrero, le bastó un gesto para reclamar prudencia al consejero hasta que definitivamente el oso pudiera darse por cazado. Pues bien, el mismo Lebrero confirmó ayer a Málaga Hoy que el Museo Picasso cerrará el año con más visitantes de los recibidos en 2016 (558.033), lo que se traduce en una continuidad de la racha después de varios años de superación de récords en el museo más visitado de Andalucía. Aunque no apuntó cifras precisas (que se darán a conocer en los primeros días de enero), Lebrero explicó que en este 2017 "el museo ha crecido en todos los ámbitos que nos señalan nuestros indicadores: en programas, en participación, en influencia, en actividades y también en el dato concreto del número de visitantes respecto a 2016".

De esta manera, el Museo Picasso se dispone a clausurar con los números a favor un año importante más allá de los registros. Este 2017 comenzó con el Museo de Málaga recién inaugurado en el Palacio de la Aduana, pero ha vuelto a demostrarse, como sucedió en 2015 con la apertura del Centro Pompidou y el Museo Ruso, que la competencia tiende a traducirse en un saldo favorable para el Palacio de Buenavista. Más aún, la previsible compenetración y alianza entre ambos centros, dada su proximidad geográfica y los múltiples correlatos posibles de sus contenidos artísticos y arqueológicos, tienen su parte de responsabilidad en las buenas noticias del Museo Picasso (de hecho, los dos museos firmarán su primera colaboración oficial el 9 de octubre de 2018 con la inauguración de la exposición Picasso y Andalucía, en la que también participan otros museos de la región, y que podrá verse en el de la calle San Agustín hasta febrero de 2019). No menos relevante fue la ampliación de la colección permanente del museo el pasado marzo, con la llegada de 166 nuevas obras donadas por la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el arte, que se incorporaron a los fondos del museo para un plazo de al menos tres años y permitieron una verdadera reescritura de la colección (con 120 obras en exposición tras la reforma de las once salas del museo consagradas a la misma). Y también hay que tener en cuenta el éxito con el que se saldó la exposición temporal Bacon, Freud y la Escuela de Londres, que del 26 de abril al 17 de septiembre recibió a más de 110.000 visitantes, sólo 30.000 menos de quienes acudieron en 2016 a ver el Mural de Jackson Pollock (en la que fue la segunda temporal más vista en la historia del museo). Aunque con dimensiones algo más modestas, pero no con menos ambición, la actual muestra temporal, Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo, inaugurada el pasado 10 de octubre y en cartel hasta el 28 de enero, promete un relevo más que digno a tenor de la afluencia consignada hasta ahora.

Pero como explica José Lebrero, el crecimiento del Museo Picasso no sólo se da en lo relativo a la afluencia de las exposiciones. El resto de actividades, como las visitas guiadas, los talleres familiares y las jornadas Un día con, el ciclo Poesía en el Picasso organizado al alimón con el Centro Andaluz de las Letras, propuestas musicales como el Ciclo de Jazz y el Ciclo de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (además de otras como los conciertos que ofrece el guitarrista Daniel Casares estos meses y el escaparate flamenco para programadores), los seminarios y conferencias desarrollados a modo contextualizador de las distintas exposiciones y el cine de verano estrenado este año también ganan adeptos. Viento a favor, pues, para el Museo Picasso.