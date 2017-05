Necesaria y estremecedora denuncia de la pena de muerte

La ficha 'Guardián y verdugo' Drama, Sudáfrica, 2016, 106 min. Dirección: Oliver Schmitz. Guión: Brian Cox. Música: Paul Hepker. Intérpretes: Steve Coogan, Andrea Riseborough, Garion Dowds , Deon Lotz y Robert Hobbs. Cines: Plaza Mayor.

Considero injustas las críticas españolas que he leído de Guardián y verdugo, que por otra parte fue muy bien recibida en el Festival de Berlín. Es una gran, sobria y seria película que trata del que tal vez sea el tema más importante que pueda abordarse: la destrucción de un ser humano tras sumergirse en el horror institucionalizado. A la vez que ella se estrenó la más original y creativa Paraíso de Konchalovsky, que trata el mismo tema allí donde la humanidad tocó fondo en lo que al horror se refiere: los campos de exterminio nazi. Pero contra lo que muchos colegas creen yo no estimo que cada película tenga que replantearse los límites del lenguaje cinematográfico para ser una gran obra. No solo de riesgos y obras maestras vive el cine. Progresa gracias a ellas, pero mantiene su nivel de dignidad e interés gracias a las películas bien realizadas que, con contención y sobriedad, se sirven de los recursos convencionales para hacer sentir y hacer pensar sobre las cuestiones decisivas que afectan al ser humano.

Oliver Schmitz es un realizador televisivo sudafricano que en la que hasta ahora había sido su única incursión en el cine -Life, Above All (2010)- logró excelentes críticas y un premio en el Festival de Cannes. Se ha basado en la novela Pastores y carniceros del juez sudafricano Chris Marnewick, que trata del caso real del juicio contra un jovencísimo guardián de prisiones que asesinó a tiros sin motivo aparente a siete miembros de un equipo de fútbol tras un altercado de tráfico. Asumió la defensa de este caso en principio perdido un brillante abogado conocido por su oposición a la pena de muerte. El joven acusado -tenía entre 17 y 19 años durante su tiempo de servicio como oficial de prisiones- estaba destinado al pasillo de la muerte de la siniestra prisión de Pretoria que batió el record de ejecuciones por ahorcamiento, 164 el mismo año 1987 que fue el del crimen juzgado, realizadas colectivamente en grupos de siete personas. Su misión era ocuparse de uno de los condenados durante sus últimas semanas de vida, presenciar los encuentros con sus familiares, pesarlo y medirlo para disponer la longitud de la cuerda garantizando que le partiera el cuello, conducirlo al patíbulo, presenciar la ejecución siempre colectiva, lavar el cuerpo desnudo aún pendiente de la soga, descolgarlo e introducirlo en el rústico ataúd. Si la agonía del ahorcado se prolongaba tenía, junto a otros compañeros, que subir a mano la soga (caían en un sótano) para volver a dejarlo caer y provocar el desnucamiento. Este proceso solo daba dos posibilidades a los oficiales: embrutecerse hasta convertirse en animales o padecer graves trastornos psíquicos. La defensa emprendió este camino: haber participado en este horror, colaborar en la brutal muerte de personas con las que había establecido relaciones emocionales y la terrible frecuencia con que en el último año hubo de hacerlo lo destruyeron y desequilibraron.

Con unas extraordinarias interpretaciones de Steve Coogan -actor fetiche de Michael Winterbotton- y Garion Dowds, tan contenidas, interiorizadas e intensas como la propia película, Oliver Schmitz ha logrado una gran obra de juicios, una estremecedora denuncia de la pena de muerte y una poderosa reflexión sobre la destrucción de una personalidad cuando el sistema legal lo sumerge en ese corazón de las tinieblas que siempre desata el ser humano cuando dispone -con coartada jurídica o no- de las vidas de otros seres humanos. La conclusión, perfectamente expresada en la mirada muerta del guardián, es lo que murmura el Kurtz de Conrad antes de morir: "el horror… el horror…". Una película necesaria.