Nuevo Teatro Musical derriba 'El muro' en el Teatro Cervantes

Una semana después de que la compañía malagueña Nuevo Teatro Musical llenara hasta la bandera el Teatro Cervantes con su convincente versión de Chicago, sus actores, cantantes solistas, coristas, músicos y técnicos vuelven hoy a la carga con otro gran musical. La marcialidad de Another brick in the wall, el viaje onírico y narcótico de Comfortably numb o la rabia contenida en Mother sobrevolarán por la platea y los palcos en el estreno absoluto de su adaptación del clásico de Pink Floyd El muro (a las 20:00, entradas a 18 euros). Un total de 26 actores y una banda de seis músicos en vivo (dos guitarras, bajo, batería y dos teclados), todos ellos malagueños o formados en la ciudad, reproducirán de principio a fin el disco que el grupo británico editó en 1979 y que dio luego pie a la homónima película protagonizada por Bob Geldof.

La enigmática Is there anybody out there?, la melancólica Goodbye cruel world o la explosión final de acción contenida en The trial también sonarán en esta adaptación de El muro que Nuevo Teatro Musical ha construido ladrillo a ladrillo, con argamasa cien por cien costasoleña y respetando toda la carga de crítica social y política de la obra maestra de Roger Waters. El resultado es un espectáculo de gran formato armado por el director de escena Juan Antonio Hidalgo con el soporte musical de Nacho Doña. Ambos han pergeñado una propuesta plástica en la que es la misma escena la que recrea el sentido contenido en los textos de este álbum conceptual, con la singularidad de que algunas de las canciones (todas cantadas en versión original) son interpretadas por voces femeninas. Los papeles protagonistas recaen en seis jóvenes actores y cantantes: José Pastor como el Pink cantante, Carmen Elena, Natalia Cobos María Benítez, Marta Velázquez y Ceci Urbano en el rol del Pink actor.

Nuevo Teatro Musical derriba esta noche El muro en este estreno absoluto que abre la puerta a su vida comercial. El montaje fue testado hace unos días (5, 6 y 7 de mayo) en un exitoso preestreno en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, en un proceso de trabajo similar al ya experimentado en el caso de Chicago.