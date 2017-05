Nuevos mundos

La ficha 'EL MULTIVERSO INTEGRAL' Grant Morrison y otros.ECC. 480 páginas. 40,50 euros.

La trayectoria de Grant Morrison dentro del género de superhéroes está jalonada de obras imprescindibles: Animal Man, Doom Patrol, la serie fronteriza Los invisibles, JLA, New X-Men, 7 Soldados de la Victoria, All-Star Superman o su larga intervención en Batman, por citar solo un puñado. Son títulos que dan cuenta de una fértil imaginación y un gusto por la metatextualidad y la experimentación formal, que han situado al autor en la primera línea del género en el siglo XXI. Recientemente, Morrison se superó a sí mismo con la ambiciosa serie limitada El Multiverso (2014-2015), en la que sacaba punta al concepto de tierras paralelas que ha caracterizado el universo DC desde su invención por Gardner Fox en el número 123 de The Flash (1961).

El Multiverso se compone de siete alucinantes especiales ambientados en diversos mundos paralelos y vinculados al argumento apocalíptico que se abre y cierra en los dos números de la miniserie que da nombre al conjunto. El orden de lectura, usando los títulos originales, es el siguiente: The Multiversity 1, The Society of Super-Heroes, The Just, Pax Americana, Thunderworld Adventures, The Multiversity: Guidebook, Mastermen, Ultra Comics y The Multiversity 2, un auténtico mosaico en el que cada tesela tiene un sabor distintivo, sustentado en la amplitud de conceptos vertidos por Morrison, pero también en la variedad de estilo gráficos. Y es que el escritor se acompaña aquí de algunos de los talentos más notables de la industria: Ivan Reis, Chris Sprouse, Ben Oliver, Frank Quitely, Cameron Stewart, Jim Lee y Doug Mahnke, entre otros. Especialmente deslumbrantes son el episodio Pax Americana, denso homenaje a Watchmen protagonizado por los antiguos personajes de Charlton y dibujado por Quitely, el gamberro y divertido The Just o The Multiversity: Guidebook, que apabulla por su profusión de ideas. ECC recupera ahora esta maravilla en un solo volumen que incluye todas las portadas alternativas y un amplio apartado de bocetos, diseños previos y páginas a lápiz.