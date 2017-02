La OFM grabará este mes el nuevo disco de Orlando García

Si el melómano aficionado, incluso el adscrito a los abonos de cada temporada, percibe a la Orquesta Filarmónica de Málaga como un fenómeno esencialmente local, hecho aquí para gente de aquí, lo cierto es que su resonancia nacional e internacional, muy a pesar de los severos ajustes presupuestarios, no ha mermado en los últimos años. Sucede, sin embargo, que esta cuestión queda habitualmente soslayada y tratada con discreción en la misma Málaga, donde la agenda municipal es la que impera; pero este matiz no la hace menos importante. El primer abanderado en la promoción transfronteriza de la OFM es su diretor titular, Manuel Hernández Silva, que en su función de batuta invitada por orquestas europeas (cuyo último ejercicio aconteció la semana pasada en Praga, con gran éxito de crítica) enarbola a la mínima ocasión el estandarte de la Filarmónica como ejemplo en su género. Pero donde la OFM pinta también por derecho en el orden internacional es en su discografía. El botón de muestra definitivo llegará este mismo mes de febrero, del día 20 al 24, con la grabación de cuatro obras del compositor Orlando Jacinto García, referencia clave de la música contemporánea al otro lado del charco.

Nacido en 1954 en Cuba, residente en Miami desde 1961 y nacionalizado estadounidense, García es profesor en la Universidad Internacional de Florida y ha desarrollado una labor como compositor influyente y reconocida en medio mundo, especialmente en la superación de los criterios minimalistas que con tanto ardor prosperaron en EEUU durante la segunda mitad del pasado siglo. Su catálogo de grabaciones es más que abultado, con unos 150 títulos dedicados a los más diversos formatos, tanto meramente clásicos como electrónicos; y posiblemente es en la combinación de ambos espectros donde García ha abierto las puertas más interesantes de su trayectoria, sin desdeñar sus trabajos exclusivamente electroacústicos sin instrumentos (con títulos tan jugosos como Music for Nada, de 1990, o el más reciente La ciudad de cristal, de 2010), sus óperas experimentales y sus piezas para formaciones de cámara, coro, orquestas y solistas, entre otras.

La OFM ya participó junto a otras orquestas en 2014 en la grabación de un álbum para Toccata Classics que contenía tres composiciones: Auschwitz (They will never be forgotten, Varadero Memories e In Memoriam Earle Brown. Para el nuevo álbum, tal y como informa Orlando García en su web, la OFM se hará cargo en exclusiva de la grabación de cuatro nuevas partituras para orquesta, tres de ellas con solistas. Y es que, además del interés que esta oportunidad entraña, merece especial atención el trío de solistas que el compositor traerá consigo desde América: la pianista Cristina Valdés, artista residente de la Universidad de Washington, solista habitual de la Orquesta Sinfónica de Seattle y as recurrente para los repertorios contemporáneos en EEUU; la violinista neoyorquina Jennifer Choi, uno de los últimos emblemas de la Escuela Juilliard, reclutada por compositores como John Zorn y Christian Wolff para sus discos; y el clarinetista mexicano Fernando Domínguez, considerado el mejor intérprete de música contemporánea en su país. No es poco talento.