Oficio de sentires

Picasso dijo, entre otras muchas cosas, aquello de "yo no busco, yo encuentro". Y uno de sus más adelantados discípulos, Eugenio Chicano, pronunció ayer unas palabras que estuvieron a la altura y que también servirían de título a una biografía: "Yo me inauguro en cada cuadro. Y el arte también". El pintor malagueño, que cumplirá 81 años este sábado, presentó ayer en el Museo del Patrimonio Municipal su nueva exposición, Paisajes andaluces, un conjunto de 32 obras de gran formato (con la medida común de 114x146 cm) que podrán verse hasta el 5 de febrero y en las que Chicano ha trabajado durante los últimos cinco años. Con su frase, el artista dejaba claro que está dispuesto a reinventarse todos los días, y de hecho la muestra puesta de largo ayer tiene mucho de revisión de la propia identidad creativa, al abordar un género al que Chicano ha prestado poca atención en su trayectoria. Parecía que tras el Año Chicano, con el que se celebró en 2011 el 75 aniversario del pintor mediante exposiciones y otras actividades en diversas instituciones culturales de Málaga, al protagonista no le quedaba más que vivir del cuento y aprovechar los réditos del trabajo desarrollado hasta entonces. Pero no, ni mucho menos. Poco después de aquella efeméride, y tras someterse a una intervención quirúrgica que le obligó a detenerse y meditar, Chicano comprendió que había llegado el momento de meterle mano a aquel género con el que sentía una cuenta pendiente. De modo que durante varios meses se lanzó a la carretera, llevado por amigos y por su inseparable Mariluz Reguero, primero por la provincia de Málaga y después por el resto de territorios andaluces, en busca de los paisajes idóneos para armar boceto en mano las imágenes que luego trasladaría al lienzo en su estudio. De aquellos 96 bocetos nacieron los 32 cuadros que lucen en Paisajes andaluces, una exhibición que, gracias a la participación del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la comunidad, viajará tras su estancia en Málaga por toda Andalucía, con una primera parada en Cádiz. Y hay en todas las obras, ciertamente, el aliento de un pintor inaugurado. Con el mismo arte de la mano.

La propia Mariluz Reguero ejerce de comisaria de la exposición y ayer descifró sus claves junto al alcalde, Francisco de la Torre; la concejal de Cultura, Gemma del Corral; el presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, Juan de Dios Mellado; y el propio Chicano, que se confesó lleno de "ilusiones" respecto a nuevos proyectos y las posibilidades que sus Paisajes andaluces encierran. Reguero situó el punto de partida exacto de esta historia: "Hace unos años buscaba cuadros de Joaquín Peinado para el museo del pintor en Ronda y encontré, sin esperarlo, un cuadro de Chicano, que había realizado con sólo 18 años. Era un paisaje de Vélez-Málaga. Me sorprendió porque, aunque evidentemente era la obra de un pintor que daba sus primeros pasos, era ya muy valiente y definía muy bien una toma de postura respecto a la creación que habría de venir después. Creo que el redescubrimiento de aquel cuadro primerizo significó para Chicano un acicate, el argumento definitivo para volver a hacer paisajes. Y me parece muy interesante que un pintor con una trayectoria como la suya, que ya no tiene que demostrar nada, decidiera dar el paso". Consecuentemente, Chicano implicó a los suyos y se fue al campo, recorriendo carreteras, caminos y veredas de acceso no siempre sencillo, con arrojo vehemente y sin cejar en el empeño hasta dar con el paisaje perfecto, demostrando un coraje y una determinación impropios de un hombre de su edad. "A la hora de hacer la selección final de los bocetos para trasladarlos al lienzo, y por más que Málaga pesara en su corazón por razones obvias, Chicano decidió ser ecuánime y repartir los 32 paisajes equitativamente entre las ocho provincias, lo que entrañó otro reto aparte porque, a la hora de seguir con el proyecto hasta el final, Chicano no conocía Andalucía en su totalidad y tuvo que visitar muchos sitios por primera vez para llegar a buen puerto", explicó Reguero, quien subrayó igualmente la singularidad de estos paisajes, "sin resto alguno de tópicos ni de elementos folclóricos". Juan de Dios Mellado resultó explícito al respecto cuando apuntó que los cuadros "representan exactamente lo contrario de lo que uno esperaría encontrar en una postal". En este sentido, cabe recordar que la anterior exposición presentada por Chicano en el Mupam (si descartamos la antológica inaugurada en diciembre de 2011 como cierre del Año Chicano), Visita al bodegón clásico, ya se asomaba a otro registro magistral de la pintura desde cierta parodia de la hagiografía pertrechada por la historia del arte y las mismas dosis de veneración a los maestros del bodegón. En Paisajes andaluces las líneas son más sutiles y, por tanto, de efectos más hondos. Chicano tiende a explicarse menos y a pintar más, lo que ya sí que resulta rematadamente extraño de encontrar en un artista de 80 años. Reguero, de paso, brindó la palabra maestra que contiene el fondo preciso de la aventura: "Libertad". Es suficiente.

Eugenio Chicano, por su parte, explicó que por más que su decisión de pintar paisajes revistiera un carácter tardío, "siempre había tenido envidia de la tradición de la pintura española que los asumió como algo propio. Pero ya se sabe que las vanguardias no les hicieron mucho caso ni todo lo que vino después tampoco. Así que, aunque no los perdiera de vista, al final siempre terminaba dedicándome a otra cosa. Cuando, tantos años después, me decidí a pintar paisajes andaluces, lo primero que se me vino a la cabeza fue una pregunta: ¿Cómo se puede pintar algo así? Durante algunos meses estuve dándole vueltas a la idea, buscando procedimientos, puntos de partida. Al final, comprendí que para pintar paisajes tenía que hacer un ejercicio de desintelectualización. Y, ya en faena, entendí que pintar paisajes es un oficio de sentires. Se trataba de darle la confianza absoluta al brazo cuando, ante los paisajes, me ponía a hacer los bocetos. Entonces sucedía un grafologismo, como si estuviera escribiendo un cuadro más que pintándolo. Y así encontré la manera de hacerlos, haciéndolos sin más, dejándome llevar por lo que los paisajes me decían. Subrayando sentires, constatando quereres". Chicano, por cierto, admitió que su primera intención fue llevarse los lienzos al campo y pintar allí al natural, "pero tanto Mariluz como los amigos que nos acompañaban me lo desaconsejaron. Y lo cierto es que el trabajo con los bocetos y las posteriores versiones en el lienzo terminaron dándome lo que buscaba". Entornos como la Vega de Antequera, Cabo de Gata, Andújar, Árchez, Doñana, Puerto de Santa María, Lora del Río, Benamejí y Sierra Elvira, entre muchos otros, lucen así en todo el esplendor del acrílico, guiados por el inconfundible trazo de Chicano, que se va desprendiendo de grosor a medida que avanza hacia la línea de fuga a mayor gloria de la perspectiva. Son en todo caso paisajes intactos, desplegados tal cual ante la vista del espectador, sin intervención alguna de elementos añadidos. En esta desnudez, precisamente, Eugenio Chicano quiere ofrecer la misma imagen de Andalucía que encontró: una región que se respira, una diversidad de formas sin mesura, una imponente exultación de la naturaleza colmada de color a lo largo de las tres salas del Mupam. Algunos ejemplos, como la encina en flor de Sierra Morena, exhalan una notable melancolía, casi una reivindicación de la Arcadia; en otros, como el paraje de Río Tinto en Huelva, el paisaje es una revelación de fuerza en la que el tiempo aparece sometido, superado. En su honesta exposición, el paisaje pictórico es, definitivamente, la mejor herramienta de que disponemos para atrapar todos los matices.

Y explicó ayer Chicano al respecto: "Andalucía es algo mucho más grande que el tópico. Y eso está aquí. Uno escucha hablar del tomillo, del romero y la jara, pero resulta que cuando subes al monte y oteas desde allí es justo eso lo que encuentras: el tomillo, el romero y la jara. Están allí, son de verdad, no necesitas recurrir al tópico para representarlos. Cuando Manuel Torre cantaba demostraba que no era tonto: sabía bien lo que decía. Pues pintar paisajes es lo más parecido al cante de Manuel Torre. No hacen falta ripios, ni rizos en la frente, ni la España cañí". Y acudió el pintor a los referentes del recién inaugurado Museo de Málaga para enarbolar su particular crítica del Romanticismo y su construcción del paisaje: "En Muñoz Degrain, por ejemplo, encuentras paisajes maravillosos. Pero luego le daba por meter una gitanilla, una pareja despidiéndose, un cazador, un grajo o un jabalí muerto. Y no se daba cuenta de que con el paisaje ya tenía mucho hecho, que todos esos añadidos no aportaban nada, más bien desmerecían". Muy al contrario, Chicano tiene bien aprendida su lección: "Cuando pintas un paisaje, especialmente un paisaje que ves por primera vez, tienes que quitar cosas. Hay que hacer limpieza. Eliminar lo superfluo y optar por la síntesis. Lo que estorba no forma parte del paisaje". De manera que tenemos a un artista esencial, referente en la introducción del pop en España, que regaló a Málaga su primera instancia artística internacional y que reconcilió a la ciudad con Pablo Picasso a través de la Fundación Casa Natal, dispuesto a ir a la médula de las cosas. No es poco. El paisaje es una proyección de quien mira. Lo mejor de todo es saber que aún quedan exploradores dispuestos a reconocerse y a compartir el espejo.