Omar Janaan revisa con humor los 40 años de la Constitución

La Sociedad Económica de Amigos del País inaugura hoy a las 20:00 la exposición España es una anomalía. 40 años de meneíllos y cosichuelas, de Omar Janaan, una muestra compuesta por viñetas y una intervención de gran formato que permiten al artista hacer un recorrido por las cuatro décadas de Constitución Española desde una perspectiva humorística e irreverente. La propuesta, incluida en la programación del ciclo Málaga de Festival (MaF), podrá verse (con entrada libre) hasta el próximo 28 de abril. Todas las láminas que componen la obra se encuentran a la venta al precio de 20 euros. El beneficio íntegro de la misma se donará a la asociación Málaga Acoge.

Fuentes de la organización del MaF recordaron ayer que uno de los objetivos del ciclo consiste en pensar el acontecer para conectar con las inquietudes y preocupaciones de la sociedad. Por ello, las cuatro décadas de Constitución "sirven de reflexión para analizar la contribución del cine, la música, la fotografía y el arte al esquema social". Con la exposición España es una anomalía. 40 años de meneíllos y cosichuelas, de Omar Janaan, se refuerza el programa de coloquios y proyecciones destinadas a esta línea de trabajo.

Desde 1978 no sólo ha surgido un nuevo espacio para la democracia política, sino que además ha ido de la mano de una importante evolución en el aspecto cultural y social y de la idiosincrasia española. "Una evolución tan particular que hace de nuestro país un espacio singular y distinto. En esta muestra, el apelativo anomalía plantea un juego a partir de la semántica peyorativa y hace referencia a lo diferente y sorprendente de nuestro particular como entidad cultural. Esta exposición es, por tanto, una revisión personal por parte del artista Omar Janaan de estos 40 años de meneillos y cosichuelas en los que se ponen de manifiesto algunos cambios culturales en el país", según relataron las mismas fuentes.