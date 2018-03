La Gira de 'Operación Triunfo' llegará al Auditorio Municipal de Málaga el 1 de junio

Sin un momento de tregua, con todas las entradas vendidas desde hace semanas, y entre risas, llantos de emoción y los gritos de los 17.000 fans que llenaban el Palau Sant Jordi (muchos de ellos haciendo cola desde el día anterior), el primer concierto de la Gira Operación Triunfo 2017 se celebró el pasado día 2 y llevó la locura a Barcelona. Ahora, la expectación ante las confirmaciones de las nuevas fechas de la gira es absoluta, y justamente la promotora Musiserv anunció ayer que Agoney, Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra, Cepeda, Juan Antonio, Marina, Mimi, Mireya, Miriam, Nerea, Raoul, Ricky, Roi y Thalía, concursantes de la última edición de OT, llegarán al Auditorio Municipal de Málaga, en el Cortijo de Torres, el próximo 1 de junio. Canciones como Camina, City of Stars, Issues, Shake it out, La Bikina, No puedo vivir sin ti, Lo malo y Que nos sigan las luces harán las delicias, por descontando, de los fans que ya cuentan las horas.

La promotora abrirá hoy miércoles a las 10:00 un plazo de preventa de entradas en la página web livenation.es mientras que la venta general tendrá lugar a partir del jueves 8 de marzo también a las 10:00 en la misma web, la red Ticketmaster y El Corte Inglés.