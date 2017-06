El PP denuncia el “fracaso” del cierre del Museo de Málaga por las tardes en verano

Un “fracaso”: así ha definido esta mañana el cierre del Museo de Málaga por las tardes de verano el portavoz del PP en el Parlamento Andaluz Antonio Garrido Moraga, quien ha comparecido en las mismas puertas del Palacio de la Aduana junto a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral; y el vicesecretario de Política Económica, Institucional y Sectores Productivos del partido en Málaga, Carlos Conde. Desde el pasado día 16 y hasta el 15 de septiembre el Museo de Málaga abrirá únicamente de martes a domingos (y festivos) de 9:00 a 15:00, al igual que el resto de museos andaluces de titularidad estatal gestionados por la Consejería de Cultura; una decisión que responde al convenio laboral que la Junta mantiene con su personal y que, en opinión de Garrido, “no puede consentirse en una ciudad de una afluencia turística como Málaga; una ciudad que ha hecho de la oferta de museos su principal emblema y en la que la perspectiva de que los visitantes encuentren el Museo de Málaga cerrado por las tardes es deplorable”. El portavoz ha denunciado que “después de una inversión de 40 millones de euros asumida por el Gobierno de España para rehabilitar la Aduana, ahora la Junta de Andalucía decide no hacer su trabajo, que es gestionar el museo. Si no hay personal para abrirlo por las tardes, que contraten a más trabajadores, que es algo que la Junta puede hacer perfectamente. Lo que de ninguna manera puede permitirse es que el museo se quede cerrado por las tardes”. Garrido ha afirmado que en numerosas ocasiones ha trasladado el mismo argumento a la Consejería de Cultura en sesiones parlamentarias para que amplíen los horarios en todos los museos de Andalucía que son de su competencia, incluido el de Málaga, sin éxito: “Son de una cerrazón absoluta. Ayer mismo consulté los horarios de los Museos de Burgos y de Valencia. Y los dos abrirán en verano por las tardes. ¿En qué cabeza cabe que el Museo de Málaga no lo haga?”. Por eso, Garrido ha anunciado que presentará próximamente en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley para que la Junta de Andalucía abra el Museo de Málaga todas las tardes del año y contrate más personal si es preciso.

En la misma línea, Gemma del Corral ha informado de que el PP presentará una moción en el próximo Pleno Municipal para instar a la Junta a que tome estas medidas. La concejal criticó que la oposición “nos exija un cambio en el modelo de gestión del CAC, que ha dado unos resultados sobresalientes tal y como ha quedado demostrado, y se niegue ahora a pedir a la Junta que abra el Museo de Málaga por las tardes, cuando la decisión de no hacerlo resulta incomprensible”. Del Corral ha apuntado que “si cuando abrimos el Centro Pompidou y el Museo Ruso los hubiéramos cerrado por las tardes, la ciudadanía no nos lo abría perdonado”, y de paso ha puesto la política museística municipal como ejemplo para la Consejería de Cultura: “Entre 2014 y 2016, la Alcazaba ganó 40.000 visitantes de junio a septiembre hasta superar los 200.000. La Alcazaba tiene una conexión evidente con el Museo de Málaga, y no puede ser que los turistas que vengan a ver la Alcazaba encuentren cerrado el Museo. Abriendo la Aduana sólo por la mañana, la Junta perjudica a Málaga pero también a sí misma”. Carlos Conde ha insistido por su parte en el daño que el cierre del Museo de Málaga por las tardes hace “a una ciudad que está en la cresta de la ola gracias en gran medida a sus museos: si en la próxima edición de Fitur la Junta saca a relucir el Museo de Málaga como aportación a este esplendor, ¿cómo justificaremos el cartel de Cerrado por vacaciones?” Igualmente, Carlos Conde y Antonio Garrido han subrayado la idea de que “igual que en su momento los malagueños se movilizaron para ganar la Aduana, ahora hay que volver a hacerlo para que nos dejen entrar”.

Preguntado por la posibilidad de que, ante la dificultad que entrañaría asumir desde unos presupuestos ya muy ajustados la contratación de más personal, la Junta decidiera cobrar un importe para la entrada del museo aunque fuese simbólico, Garrido ha explicado que la opción por adjudicar un precio o no hacerlo “nace, en todo caso, del acuerdo entre la Junta y el Gobierno”, pero de cualquier forma no lo consideró necesario “dado que no hablamos de una cantidad grande, ni mucho menos. Solucionar tiene más que ver con la capacidad de gestión, con la previsión y con el conocimiento”. Gemma del Corral ha matizado que “la Junta sí cobra un importe a los ciudadanos extracomunitarios que visitan el museo; y precisamente, cuando se da una mayor afluencia de los mismos es en verano. Cerrando la Aduana por las tardes, la Junta cierra una puerta a la propia financiación del centro”.