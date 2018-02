Pablo Alborán defiende que se respete el "valor exacto" de las entradas

Pablo Alborán, el artista que más discos ha vendido en España en la última década y también el que más gente llevó a sus conciertos en su anterior gira, ultima un nuevo tour que ayer presentó a los medios justo cuando la reventa se ha colado en las agendas políticas. "Se han buscado mil maneras de controlarlo y no soy yo quien tiene la solución, pero lo que no quiero es que no se engañe a mi público. Las entradas tienen un valor exacto que hemos medido entre todos para que tenga sentido", dijo el artista malagueño a este respecto.

Titulado igual que su cuarto álbum de estudio, Prometo, su nuevo tour echará a andar el próximo 1 marzo en Ciudad de México con unas previsiones gigantescas: 250.000 entradas vendidas en América y otras 350.000 en España, según su discográfica. El 18 y 19 de mayo actuará en Málaga y ya en verano lo hará en el Starlite de Marbella. Ayer quiso "enseñar la patita" de las dos horas de concierto que ha planteado, con "veintitantas" canciones de todos sus álbumes bajo un "sonido homogéneo" que le permita unificar sus raíces andaluzas (y francesas, por parte de madre) y las nuevas texturas más modernas que ha conquistado en su último disco. "Será un recorrido coherente, con medleys, adaptaciones y desnudos musicales, donde nos hemos ido a lo esencial", afirmó.