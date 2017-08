Pablo Alborán lanzará dos nuevos 'singles' el próximo 8 de septiembre

Pablo Alborán llevaba un tiempo anticipando para el viernes 8 de septiembre del primer single de su cuarto disco de estudio, que llegará a las tiendas en su totalidad en noviembre. Ahora, el malagueño anuncia que ese 8 de septiembre no estrenará un único single, sino que desvelará para sus seguidores dos nuevas canciones tituladas No vaya a ser y Saturno. "¡Sorpresa! Pablo Alborán no viene con uno, ¡sino con dos singles! El 8 de septiembre podréis escuchar Saturno y No vaya a ser", escribió Warner Music en un tuit junto a las correspondientes portadas de ambos lanzamientos para delirio de los fans que no tardaron en convertir el asunto en trending topic.

El cuarto álbum del malagueño llegará oficialmente en noviembre y supone su regreso tres años después de Terral (2014). Sus otros trabajos son Tanto (2012) y Pablo Alborán (2011). El músico lleva meses documentando el proceso de creación de sus nuevas canciones, pero todavía no ha compartido ningún adelanto. La espera terminará el 8 de septiembre.