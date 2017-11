Un Pablo Alborán "más libre y transparente" en 'Prometo'

Pablo Alborán ha anunciado hoy una gira por Latinoamérica en febrero, marzo y abril, y en España a partir de mayo durante la rueda de prensa de presentación de su nuevo disco, Prometo, que sale tras haberse tomado un descanso de casi dos años en los que ha "desconectado de todo y disfrutado de la vida". Alborán (Málaga, 1989) ha presentado esta mañana en Madrid uno de los discos "más libres" y "transparente" que, según ha dicho, ha hecho hasta ahora. Aún no sabe las fechas de la gira pero sí adelantado que comenzará en Latinoamérica en febrero y seguirá en mayo en España: "Solo puedo avanzar que estamos trabajando de manera intensa en ella porque va a ser difícil. Llevar este disco al directo necesita tiempo, quiero que sea especial". En ese sentido ha anunciado también que en lugar de las usuales firmas de discos su intención es que haya "unos encuentros" pero que no puede desvelarlo todavía: "Me encanta estar cerca del público, ojalá salgan bien, no solo firmar discos, sino también charlar, cantar y que sea un poquito más especial".

El malagueño, que ha concluido la rueda de prensa interpretando al piano Prometo, ha afirmado que sigue "siendo muy niño, muy payaso" aunque ya no es "tan impaciente" e intenta tomarse las cosas "con más calma". "Antes lo quería todo ya. Cuando paré, era como 'basta', no puedo más y con este disco quiero pelear lo que haga falta y dejarme el alma y la piel", ha dicho el cantante, que ha admitido que, en cierta forma, se retiró porque había perdido el norte.

"De repente me sentía sin nada que escribir, no sabía cómo expresarme, no tenía ganas de sentarme a componer y en mitad de la promo y la gira -de Terral, su anterior disco (2014)- me sentía cansado", ha detallado. "Este es un disco muy libre. He hecho lo que he querido y he trabajado con quien he querido", ha añadido el artista al que "claro que preocupa" lo que la gente opine del disco pero ha insistido en que escribe para él mismo, para desahogarse y para olvidarse de los problemas.