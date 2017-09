Pablo Alborán revela su cambio de rumbo con sus nuevos 'singles'

Pablo Alborán lanzó ayer dos singles de su nuevo álbum, Saturno y No vaya a ser, que ha decidido publicar simultáneamente para mostrar las "dos caras opuestas" del disco, una balada frente a un tema más electrónico, según explica el artista que más discos ha vendido en España desde 2011. "Tenía la obsesión de contar las cosas de distinta manera. Esta vez he buscado hacer letras que no solo encajen con una música sino que también sean agradables de leer", dice el cantante y compositor malagueño a través de Warner Music.

En la canción Saturno habla de vidas paralelas. "Imaginé que todo lo que dejaba de suceder en la Tierra seguía sucediendo en otro lado, como las ondas del espacuo que no se pierden ni se disipan, sino que se alejan y evolucionan en otra parte del Universo", dice el autor, que relaciona con "la historia mitológica de Saturno y sus hijos", una pieza en la que ha introducido el sonido-frecuencia del planeta Saturno al comienzo y al final.

Tenía la obsesión de contar las cosas de distinta manera, con letras agradables de leer"

El lanzamiento del nuevo trabajo es esperado por los seguidores de Alborán (Málaga, 1989) ya que, desde que publicó en 2014 el álbum Terral, el cantautor solo había vuelto con otro disco y un DVD en directo, Tour Terral. Tres noches en Las Ventas, en 2015.

El artista malagueño asegura que "necesitaba mostrar los dos extremos del disco, dos caras opuestas" de su música. Por un lado, Saturno, una balada con un sonido muy orgánico, y, por otro, No vaya a ser, que "está en el otro extremo, donde hay más electrónica". "No quería sacar solo un tema que me encasillara de alguna manera", comenta Alborán, que asegura que en No vaya a ser es la primera vez que utiliza su voz como "un motivo musical. La canción habla del amor, que es un baile, un tira y afloja, un miedo a perder; miedo a desnudarnos, a bajar los escudos, a arriesgar y no ganar. Es un baile en el que avanzas y retrocedes y eso lo mantiene vivo. Por eso esta canción es tan rítmica". Tras el final de la gira de Terral, Pablo Alborán ya había anunciado que deseaba imprimir un nuevo rumbo artístico a su carrera, con canciones que destilaran nuevos sonidos e influencias; a tenor de los dos singles avanzados ayer (en una maniobra verdaderamente extraña dentro de los procedimientos habituales de la industria discográfica), todo apunta a que el próximo álbum dará cuenta cumplida de estos deseos.

Apuntaban ayer fuentes de Warner Music en un comunicado promocional: "En 2017, cuando los acordes suenan así de rotundos, los sentimientos priman [sic] y la canción pop se viste de largo, lo más probable es que el responsable se llame Pablo Alborán, el máximo animador de la escena musical española de los últimos años". Las redes sociales sucumbieron ayer a la llamada con la previsible entrega. Todo listo para el huracán Alborán.