Paco Delgado reivindica el vestuario como "una escultura en movimiento"

"Hollywood es un lugar implacable, en el que si no funcionas, a las cuatro semanas te mandan a tu casa de vuelta", asegura el diseñador canario Paco Delgado, que ha estado nominado al Oscar al mejor vestuario en dos ocasiones, por Los miserables y La chica danesa. Ganador de dos Goya, por Blancanieves y Las brujas de Zugarramurdi, Paco Delgado, que ayer recibió el Premio Ricardo Franco en el vigésimo primer Festival de Cine en Español de Málaga, califica el vestuario como "una escultura en movimiento", con la que crea "un objeto tridimensional".

Desmitifica Delgado el cine al aseverar que "no tiene ningún glamour por dentro", porque a veces "hay problemas en las relaciones personales, se trabaja con poco tiempo, con nervios y con presupuestos que no puedes derrochar, y es un mundo muy complejo". "El cine es un trabajo súper jerárquico, como el ejército, porque es la única manera en que funciona, y no tiene nada de democrático. Tiene también una parte de circo, porque somos como saltimbanquis que vamos de un sitio a otro", afirmó. En su carrera ha "conectado con algunos directores" y con otros no ha conectado "nada", y es que el cine "es como otro trabajo cualquiera, puedes conectar con un compañero, no conectar o incluso detestarlo". "Intento siempre conectar con el director y hago un esfuerzo por algún tipo de sintonía, porque son muchos meses juntos en una travesía que no es siempre fácil". Aclara el artista que lo que él hace en el cine "no es moda", sino que usa la moda "de la misma manera que otras cosas como el color, la psicología o la sociología", y su labor consiste en "ayudar a crear el personaje"