Palabra de Houellebecq

Con permiso del enorme Nuccio Ordine, de Fernando Aramburu y de astros literario-musicales como James Rhodes y Thurston Moore, el gran reclamo de la próxima edición de Málaga 451.La noche de los libros, que se celebrará en La Térmica este viernes 21 a partir de las 18:30 y hasta bien entrada la madrugada, es el escritor Michel Houellebecq (Isla de Reunión, 1958), autor de una notable producción ensayística y poética y de novelas como Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales, Plataforma, La posibilidad de una isla, El mapa y el territorio y Sumisión, generadoras de una literatura crítica sin mucho parangón en cuanto a volumen, polémica y obstinación en lo que va de siglo. Houellebecq comparecerá en el Escenario 451 de La noche de los libros junto a Agathe Novak-Lechevalier, una de las mayores exégetas de la obra del autor, para conversar sobre la influencia de la religión en estas novelas. Y la materia en cuestión resulta tan atractiva como la propia presencia de Houellebecq en Málaga o más, por cuanto ocupa, aunque a menudo la crítica haya preferido prestar atención a otras cuestiones, un eje troncal en la obra de nuestro hombre. Precisamente, la publicación el 7 de enero de 2015 de Sumisión, ficción especulativa ambientada en un futuro cercano sobre las desventuras de un profesor que se busca la vida en una Francia gobernada por un partido islamista, generó un debate bien candente en el país galo marcado a fuego por las circunstancias: aquel mismo 7 de enero, en una coincidencia tan fatal como proclive a la historiografía, tuvo lugar el atentado en la redacción del semanario Charlie Hebdo que se saldó con la muerte de doce personas; por si fuera poco, el protagonista de la portada publicada aquel día por la revista era el propio Houellebecq, quien aparecía en su caricatura prometiéndose cumplir con el precepto del Ramadán en 2022, el año en que está ambientada Sumisión. En el posterior mes de septiembre, Houellebecq afirmaba en una entrevista a The Guardian: "¿Soy un islamófobo? Posiblemente, sí". Dos meses después, en el fatídico noviembre de 2015, los terribles atentados de París y Saint-Denis conmocionaron a la sociedad francesa y Hollande habló abiertamente de guerra. En su registro propio de la sátira, donde late el mejor Houellebecq, Sumisión presenta una sociedad francesa hastiada que abjura de sus principios fundacionales y que encuentra en la religión un modo de descansar de sí misma. Pero la influencia de la religión en las novelas de Houellebecq va mucho más allá de esta radiografía y de las actuaciones criminales de los fundamentalistas islámicos: más bien, su obra constituye una crítica rabiosa y descarnada al racionalismo y, de paso, a la Ilustración. Su conclusión en este sentido es clara: el paradigma ilustrado ya no nos sirve. Ha tenido su oportunidad y tampoco nos ha llevado a donde queríamos. Necesitamos otro. Las alternativas, sin embargo, pueden ser devastadoras.

En el mismo enero de 2015, Le Nouvel Observateur recogía así estas declaraciones de Houellebecq: "La islamización representa un proceso espiritual, un cambio de paradigma, un regreso a lo religioso". Y en la misma entrevista, el escritor señalaba: "Hoy por hoy el ateísmo está muerto, el laicismo está muerto, la República está muerta". Las razones de este requiem las aclaró en otras declaraciones a la televisión: "Cada vez son más las personas que ya no tienen que vivir sin Dios; el ateísmo es difícil de mantener". La regeneración de signos religiosos propiciada por el auge del Islam en Europa obedece así al fracaso del racionalismo, que en Francia cristalizó con especial ímpetu a través de un laicismo de rango oficial y que seguramente por esta consagración ha mostrado en el mismo país sus flaquezas con un mayor grado de exhibición. Pero esta deriva no hace mejor a la religión. En Plataforma, una de sus novelas más controvertidas, donde ya entra de lleno la violencia del yihadismo, uno de sus personajes afirma: "Lejos de ser un logro de la abstracción, como a veces se afirma, la transición hacia el monoteísmo es un impulso hacia el embrutecimiento". En otra entrevista concedida a Lire en 2001, año de publicación de Plataforma, Houellebecq expresaba de viva voz esta misma idea de manera considerablemente más directa: "Siempre he pensado que la creencia en un solo Dios es cosa de idiotas. No puedo encontrar otra palabra". Sin embargo, de vuelta a enero de 2015, estas otras declaraciones parecen confirmar, cuanto menos, una evolución en su discurso: "No juzgo a las personas que se convierten y creen en Dios". ¿Signo de contradicción? La respuesta a esta pregunta nos llevaría a otra formular otra: ¿Entraña la defensa de los valores laicos una inevitable ofensa a los sentimientos religiosos? Escudriñar estos límites en la obra de Houellebecq es un deporte, tal vez, de riesgo. Aleluya.