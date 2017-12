La ficha 'Jumanji' Aventuras / Fantástica, EEUU, 2017, 119 min. Dirección: Jake Kasdan. Fotografía: Gyula Pados. Música: James Newton Howard. Intérpretes: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Rhys Darby, Alex Wolff, Nick Jonas y Madison Iseman.

En 1981 el ilustrador y autor de cuentos Chris Van Allsburg, autor también de El expreso Polar e ilustrador de los relatos de C. S. Lewis, publicó Jumanji con enorme éxito. En 1995 Joe Johnston -formado en los departamentos de efectos especiales de Lucas y Spielberg, autor del éxito Cariño, he encogido a los niños y de una hermosa película que merecería ser recordada, Cielo de octubre- la llevó al cine con enorme éxito. Dos años antes Parque Jurásico había consagrado la inserción natural de imágenes reales y digitales. El éxito de Jumanji, además de lo absorbente de su historia que reunía prácticamente todos los puntos fuertes de la literatura fantástica y de aventuras como si fundiera a C. S. Lewis con Rider Haggard, se debió en gran parte a las asombrosas posibilidades que la imagen digital -en esta película a cargo de la Industrial Light & Magic en la que Johnston se formó- abría al cine de fantasía, haciendo reales los sueños más descabellados.

En esta era de sequía de guiones originales le ha llegado el turno del remake a esta película. ¿Supera al original? No. ¿Lo iguala? Tampoco. ¿Entonces…? Dará mucho dinero con una mínima inversión en imaginación que contrasta con la cuantiosísima inversión en su producción. El regreso al ya clásico literario de Chris Van Allsburg y aquella película que marcó la infancia de una generación sólo da para un correcto producto de entretenimiento apto para palomitas navideñas. Acertado como recurso divertido el juego entre los jóvenes personajes reales y sus proyecciones o avatares en el universo de un videojuego (ya no hay espacio para los juegos de mesa).

Ni aporta ni molesta esta película de Jake Kasdan, hijo de Lawrence ídem, el prometedor director de Fuego en el cuerpo y Gran Cañón que después quedó en poca cosa, que logra con ella su mejor título. Lo que no quiere decir mucho si se tiene en cuenta que su filmografía contiene joyas como Dewey Cox, Bad Teacher o Sex Tape.